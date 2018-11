Manovra, Salvini: faremo di tutto per evitare la procedura di infrazione

"Faremo di tutto per evitare la procedura di infrazione dell'Ue". Lo dichiara Matteo Salvini. "Noi mettiamo i soldi dove servono", spiega il vicepremier.



Manovra: Salvini, 'quota 100' a marzo. Se Inps collabora - "Non mi impicco ai numeri. E rimane l'impegno per quota 100 a marzo, certo, ma con la collaborazione dell'Inps con la quale non c'e' stata alcuna polemica. Serve la collaborazione di tutti...". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa. "Faremo di tutto perche' non ci sia la procedura di infrazione", dell'Europa ha concluso.

Salvini: se rido lo spread scende, allora rido "Questa è la prima di cinque manovre" - "Conte è tornato dall'incontro con Juncker con un messaggio rassicurante e io sorrido, perché se io sorrido lo spread scende e io sorrido". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Camera. "Non mi impicco ai numeri, la gente mi chiede lavoro. Io voglio sapere quanti soldi mi servono per fare le cose che devo fare e questa è la prima di cinque manovre".



Salvini: abbassiamo versamenti Inail edilizia-industria - "Aumento detraibilita' dell'Imu sui capannoni, abbassamento dei versamenti Inail soprattutto per chi lavora in edilizia e industria". Sono alcune modifiche proposte dalla Lega alla manovra nel corso del vertice digoverno di lunedi', a quanto riferisce in conferenza stampa alla Camera il ministro dell'Interno Matteo Salvini.