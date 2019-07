Mediobanca, UniCredit sale al 10%. Le mosse di copertura di Mustier

UniCredit sale al 10% del capitale di Mediobanca. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, non si tratta però di una crescita in termini di rafforzamento della posizione nel capitale di Piazzetta Cuccia, ma l’istituto di credito guidato da Jean Pierre Mustier ha incrementato il proprio pacchetto di poco meno del 2% per l’effetto di attività di hedging, di copertura cioè dal rischio, come market maker operante su mercati regolamentati su certificates su un basket di titoli fra cui anche azioni Mediobanca.





Le operazioni risalgono al 27 giugno. La banca, secondo la norme dei mercati regolamentati, pubblicherà un comunicato anche sul sito della Consob.

La partecipazione di UniCredit in Mediobanca (8,4%) è classificata da Mustier come partecipazione finanziaria non strategica, quindi sulla carta alienabile non appena le condizioni di mercato lo rendessero fattibile.

Ma il banchiere francese, come anche ribadito di recente, non intende vendere il pacchetto azionario in questione per preservare l’indipendenza delle Assicurazioni Generali, dove la merchant bank amministrata da Alberto Nagel è primo socio con il 13%.



Tant’è che al momento del rinnovo del patto di sindacato di Mediobanca, Mustier era favorevole a un accordo più forte rispetto al patto light (di consultazione) che è poi passato fra gli azionisti.