Pensioni, Boeri (Inps): un miliardo all'estero. PENSIONI DATI CHOC

PENSIONI - Inps: Boeri, anomalia pagamento quattordicesima all'estero



Annualmente ai soggetti residenti all'estero, oltre ai trattamenti di tipo previdenziale, "vengono erogate anche prestazioni assistenziali", come ad esempio la quattordicesima, "che sono tipicamente erogate dal paese di residenza. Questa e' un'anomalia che alleggerisce i conti della protezione sociale di altri Paesi". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, intervenendo presso il comitato per le questioni degli italiani all'estero del Senato. "In questo modo", ha aggiunto, "di fatto alleggeriamo i conti delle prestazioni sociali di altri Paesi", mentre "l'Italia non e' ancora dotata di un sistema assistenziale di base, adeguato e che sia universale".



PENSIONI - Inps: Boeri, all'estero 373.265 pensioni nel 2016, spesa 1 mld



"Complessivamente le pensioni pagate all'estero nel 2016, in circa 160 Paesi, sia in regime di totalizzazione internazionale che in regime italiano, sono 373.265, per un importo di poco superiore a 1 miliardo di euro". Lo ha affermato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in audizione al Senato presso il Comitato per le questioni degli italiani all'estero, sottolineando che "la maggior parte delle pensioni pagate all'estero, a giugno 2017, e' a fronte di periodi contributivi versati in Italia relativamente brevi, il 70% con contribuzione inferiore ai 3 anni, l'83% inferiore a 10 anni".



PENSIONI - Vitalizi: Boeri, risposta Camera presa in giro italiani



"E' un regalo all'anti-parlamentarismo" non rendere pubblici i dati sui contributi versati. Lo ha detto il presidente Inps, Tito Boeri, a margine di un'audizione al Senato presso il Comitato per le questioni degli italiani all'estero. Senza queste informazioni "non e' possibile valutare - secondo il presidente dell'Inps - l'impatto delle misure" sui vitalizi. "La risposta che ci e' stata data la settimana scorsa dalla Camera e' una presa in giro nei confronti degli italiani: sul sito della Camera e' pubblicato il totale dei contributi versati, ma non e' questa l'informazione necessaria", ha concluso.



PENSIONI - Inps: Boeri, assegno sociale a migranti con ricongiunzione e' fake



"Approfitto per smentire qui una notizia falsa che circola in rete secondo la quale a un lavoratore migrante basterebbe chiedere la ricongiunzione famigliare di un parente con piu' di 65 anni e 7 mesi perche' quest'ultimo possa godere dell'assegno sociale appena arrivato in Italia. Non e' cosi'". Lo ha affermato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in audizione al Senato presso il Comitato per le questioni degli italiani all'estero. "Per poter percepire questa prestazione - ha sottolineato Boeri - sono necessari almeno 10 anni continuativi di residenza nel nostro paese".



PENSIONI - Inps: Boeri, pensionati all'estero? Anche italia dovrebbe attrarne



"Mentre alcune delle prestazioni assistenziali erogate dall'Inps sono esportabili" in altri Paesi, "altre, giustamente non lo sono, si pensi ad esempio all'ape sociale e all'assegno sociale". Lo ha affermato durante un'audizione al Senato presso il Comitato per le questioni degli italiani all'estero, Tito Boeri, presidente dell'Inps. "Nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle norme nazionali e internazionali che disciplinano la materia, annualmente vengono erogate a soggetti residenti all'estero oltre ai trattamenti di tipo previdenziale anche prestazioni assistenziali, quali integrazioni al trattamento minimo e maggiorazioni sociali e somma aggiuntiva, la cosiddetta quattordicesima, che sono tipicamente erogate dal paese di residenza". Inoltre, secondo Boeri "la comunita' dei percettori di pensioni all'estero tendera' ad aumentare"."Noi non siamo assolutamente contrari ai pensionati all'estero, se si tratta di prestazioni di tipo contributivo" e in questo senso, ha osservato il presidente dell'Inps, sarebbe "utile che il nostro Paese 'importasse', si rendesse appetibile ai pensionati che vengono da altri Paesi per aumentare la domanda interna e anche le entrate fiscali".