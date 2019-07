"Per il decimo anno consecutivo, Saipem è stata inclusa nell'indice FTSE4Good, una serie di indici azionari etici del London Stock Exchange. Quest'anno abbiamo ottenuto un punteggio complessivo di 4.6 / 5 in materia ESG (ambiente, responsabilità sociale e governance), a conferma della nostra costante crescita e dell’apprezzamento da parte degli analisti della sostenibilità. Questo risultato ci pone tra i migliori in Italia e nel nostro settore".