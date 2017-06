Banche Spagna, Santander compra Banco Popular per un euro

Il Santander, la prima banca spagnola, ha comprato per un euro il Banco Popular, che la Bce aveva giudicato "fallita o sul punto di fallire". "Il deterioramento significativo della liquidita' della banca negli ultimi giorni ci ha portato a valutare che l'entita' era, a breve, incapace di rimborsare i suoi debiti e di onorare i suoi impegni alla scadenza" spiega la Bce, la quale lo ha comunicato al Meccanismo di Risoluzione Unica, che ha adottato un piano "di vendita" al Santander.

Il Banco Popular e' la sesta banca spagnola. L'istituto era sull'orlo del fallimento. L'intervento di Santander e' finalizzato ad evitare il bail-in, il salvataggio interno, che prevede l'azzeramento del capitale e la riduzione del valore delle attivita', con il coinvolgimento di azionisti e creditori, senza costi per i contribuenti. Inoltre l'autorita' di risoluzione prevede la ricostituzione del capitale attraverso la conversione in azioni delle passivita' ammissibili. La Spagna 4 anni fa ha avviato un salvataggio delle banche da oltre 40 miliardi di euro. Il bilancio del Popular nel 2016 ha chiuso in rosso di 3,5 miliardi di euro, malgrado un aumento di capitale di 2,5 miliardi di euro. Inoltre sono previste nuove rettifiche per far fronte ai 35-40 miliardi di euro di crediti deteriorati.