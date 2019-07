Ue, Tremonti e Siniscalco per Bruxelles. Ipotesi Panetta per il board Bce

Per una delle caselle dei top jobs di seconda linea che a Bruxelles devono essere ancora riempite spuntano, in quota Italia, i nomi dei due ex ministri dell’Economia del governo Berlusconi: Giulio Tremonti e Domenico Siniscalco che si avvicendarono a Via XX Settembre nel 2004 dopo una dura crisi nella maggioranza di allora.



Il nostro Paese come specificato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte vuole un portafoglio economico di peso come quello della Concorrenza, ma potrebbe riceve anche le deleghe all’Industria o al Commercio. Materie che se non andranno alla prima linea del Carroccio (Giancarlo Giorgetti o Gianmarco Centinaio in primis), verranno gestite da un candidato gradito alla Lega.



Così nel Palazzo in queste ore, tra gli altri, si fanno i nomi di Giulio Tremonti e di Domenico Siniscalco. il tributarista di Sondrio non avrebbe problemi nel superare un’audizione che nel caso dell’Italia si annuncia più spinosa che per altri Paesi (Lega e Cinque Stelle sono minoranza al Parlamento europeo) e Siniscalco, ricorda il Fatto Quotidiano, anche se non è un esperto di Antitrust, ha il profilo internazionale e le relazioni giuste per il ruolo.



Secondo il Corriere della Sera, Fabio Panetta, da poco promosso direttore generale di Bankitalia, avrebbe invece le credenziali per diventare il nuovo membro italiano del board della Bce, quando Mario Draghi lascerà l’incarico, in autunno.



Panetta è membro della Vigilanza bancaria europea, sostituisce Visco quando il Governatore non può andare al consiglio direttivo della Banca centrale di Francoforte, è una delle poche recenti nomine in Bankitalia che non sono state contestate dalla maggioranza, che anzi vede nella sua figura un attento difensore del sistema bancario italiano, per i suoi trascorsi e per le posizioni pubbliche assunte. La posizione di Panetta, che gode della stima di Mario Draghi, viene confermata sia nel governo che in Banca d’Italia, non ci sarebbe nessuno con le sue credenziali.