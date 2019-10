Whirlpool, la crisi ora va da Conte. Ultima chiamata il nove ottobre

Dopo Atlantia su Alitalia, il Minitero dello Sviluppo gioca la moral suasion di Giuseppe Conte anche per gli americani di Whirlpool. Una carta che Stefano Patuanelli vuole giocare assieme ai sindacati per mettere un soggetto privato industriale (il dossier Alitalia-Atlantia-concessioni è all’esame del premier) di fronte alle proprie responsabilità e salvare così in zona Cesarini il futuro dei lavoratori.



Lo stop odierno di otto ore nei sei stabilimenti e nei due centri direzionali di Whirlpool in Italia e il corteo a Roma di 1.000 lavoratori della multinazionale americana ottengono il risultato del passaggio del tavolo di crisi dal Mise, in via Veneto a Palazzo Chigi (convocazione mercoledì 9 ottobre) visto che, tuonano i sindacati delle tute blu, la rottura dei patti del 25 ottobre del 2018 sulla fabbrica partenopea della Whirlpool (430 operai) riguarda aspetti generali di mancato rispetto di contratti e prende in giro anche le istituzioni. Soggetti che in cinque anni hanno concesso milioni di soldi pubblici di ricorso agli ammortizzatori sociali a rotazione per tutti gli stabilimenti italiani della multinazionale Usa per fronteggiare la crisi dell'industria del bianco.





In base agli accordi firmati al Mise di Luigi Di Maio fra il gruppo Usa e Fiom, Fim e Uilm lo scorso anno, gli americani avevano preso l’impegno ad investire 250 milioni a Napoli e di spostare nella fabbrica partenopea alcune produzioni di altri stabilimenti, per potenziare, rilanciandolo, il sito campano. Mission poi completamente abbandonata ad agosto di quest’anno, quando la big corp a stelle e strisce è tornata a puntare sulla riconversione della fabbrica, annunciando ufficialmente la volontà di cedere il ramo d'azienda alla svizzera Prs (Passive refrigeration solutions, una startup che detiene un brevetto di container autorefrigerati).



A settembre, dopo il mancato dietrofront dell’azienda, Patuanelli, che nel frattempo ha ricevuto il testimone della vertenza al dicastero da Di Maio, ha lanciato un ultimatum, minacciando Whirlpool di chiedere la restituzione di tutti i finanziamenti concessi nel corso di questi anni, qualora la multinazionale non avesse mantenuto gli impegni sottoscritti nel 2018.



Il corteo dei lavoratori è partito in mattinata da piazza della Repubblica ed è terminato al Ministero dello Sviluppo, mentre tutti i 5.565 dipendenti della gruppo americano in Italia hanno incrociato le braccia, fermando completamente la produzione. Un successo di solidarietà perché il disimpegno da Napoli può significare in futuro il disimpegno della proprietà in altri stabilimenti del Paese.



Ricevuti al dicastero, Patuanelli ha annunciato agli operai il passaggio della vertenza a Palazzo Chigi, dopo aver registrato l’apertura dell’azienda a “concordare con le parti le modalità per ritornare al tavolo”. Un ritorno che per il neo inquilino del Mise potrà esserci soltanto se “se l'azienda sospenderà prima la procedura di cessione” a Prs.



Al termine deIl'ennesima tappa della crisi della Whirlpool di Napoli, i sindacati esultano, ma c'è poco da star allegri: il tempo stringe e, in caso di fumata nera, non ci sarà più tempo per scongiurare la cessione. Le tute blue sperano in Conte.