All Together Now, Giancarlo Genise: "Che J-Ax stia pensando un duetto tra..."

All Together Now, Giancarlo Genise: "J-Ax per il ripescaggio sceglie Don Giuliano, che stia pensando a un duetto con Suor Cristina?"

"Tornare sul muro è stato più emozionante di quanto lo sia stato la prima edizione, sicuramente per una maggiore consapevolezza e per i legami che ci sono tra tanti di noi. Accanto a me la ormai inseparabile Silvia Mezzanotte, alla quale sono legato da una bella amicizia e una confidenza tale che ci fa “battibeccare” di continuo come fossimo marito e moglie". Giancarlo Genise racconta ad Affaritaliani.it il suo ritorno a All Together Now il programma di Michelle Hunziker e J-Ax ripartito nel prime time di Canale 5.

E sottolinea: "Quello che mi ha colpito subito, è stato il livello di preparazione vocale dei concorrenti che è assolutamente superiore alla precedente edizione. Il merito va a Roberto Cenci che è regista e direttore artistico, ma, di fatto, ha seguito ogni fase dei casting come un vero talent scout, figura che per altro oggi non esiste più".

Giancarlo Genise e Silvia Mezzanotte



La prima serata "ci ha regalato Sonia Mosca che con “I love the Lord” di Withney Houston ci ha spettinati e fatti saltare in piedi tutti e 100! Poi Gaia Fusco che, pur avendo solo diciotto anni, ha un’ottima capacità interpretativa anche se, a mio parere, un po’ acerba. Ha bisogno di crescere ma farà parlare di sé".





E Genise osserva: "J-Ax per il ripescaggio sceglie Don Giuliano, che stia pensando a un duetto con Suor Cristina? Sono curioso di vedere se le puntate a venire riusciranno a tenere così alta l’asticella, come vocal coach sono davvero sorpreso per le voci che abbiamo sentito sul palco e credete sotto quel muro, non si scherza!