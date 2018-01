Ascolti Tv Auditel, Alberto Angela con Meraviglie doppia Canale 5

Gli ascolti Tv e l'Auditel di mercoledì 5 gennaio vedono il trionfo assoluto di Alberto Angela su Rai1 con la prima puntata del suo nuovo programma Meraviglie – La Penisola dei Tesori, che ha conquistato 5.662.000 spettatori pari al 23.8% di share. Praticamente doppiata su Canale 5 l’ultima puntata de Le Tre Rose di Eva 4 che ha raccolto davanti al video 3.277.000 spettatori pari al 13.9% di share.

Un grandissimo successo, in realtà una conferma, che dimostra quanto Alberto Angela riesca a far coincidere servizio pubblico con qualità e altissimi ascolti. Il programma, che ha analizzato con dovizia di particolari meraviglie culturali quali il Cenacolo di Leonardo Da Vinci o il Duomo di Siena, ha infiammato anche i social network con plausi e lodi provenienti da ogni dove, mettendo d'accordo più o meno tutti. E non pochi hanno commentato che lo stesso Alberto Angela, e prima di lui il papà Piero, sono annoverabili fra i patrimoni dell'umanità.