Ascolti Tv Auditel: Amadeus doppia Panicucci, 5 mln e il 30% per Mattarella

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 31 dicembre 2018 vedono i palinsesti rivoluzionati in occasione del passaggio dal 2018 al 2019. Occhi puntati sul discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e per quanto riguarda l'intrattenimento, la sfida tra veglioni televisivi con il tradizionale appuntamento di San Silvestro su Rai1, L'Anno che verrà, quest'anno presentato da Amadeus e su Canale 5 Capodanno in Musica condotto da Federica Panicucci.

Chi ha vinto e chi ha perso la sera di Capodanno? Vediamo i dati.

Su Rai1 L’Anno che Verrà, in onda dalle 20.50 alle 24.57, ha conquistato 5.552.000 spettatori pari al 35.1% di share; mentre la seconda parte, in onda dalle 24.57 alle 25.59, ha segnato il 32.9% con 3.054.000 spettatori. Doppiato, dunque, Canale 5 con Capodanno in Musica, in onda dalle 20.45 alle 25.58, che si è fermato a 2.425.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 il film di animazione Hotel Transylvania 2 ha convinto 839.000 spettatori pari al 5% di share, battendo su Italia 1 In Time con i suoi 511.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 il 42° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo ha calamitato 1.480.000 spettatori pari a uno share dell’8.9%. Su Rete4 Il Segreto – La Storia di Pepa raduna solo 326.000 spettatori con il 2% di share, superato da La7 con il film di Alfred Hitchcock Intrigo Internazionale che ha totalizzato 429.000 spettatori e uno share del 2.6%. Su TV8 il Cirque du Soleil ha raggiunto 2% con 339.000 spettatori mentre sul Nove Tutti Insieme Appassionatamente ha richiamato davanti al video 258.000 spettatori (1.6%).

Quanto al discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, esso conquista su Rai 1 5.133.000 spettatori con il 30.3%, su Canale 5 2.634.000 spettatori con uno share del 15.6%, su Rai2 totalizza il 4.6% con 777.000 spettatori, su Rai3 raduna 821.000 spettatori pari al 4.8%, su Rete4 359.000 individui all’ascolto (2.1%) e su La7 ha interessato 637716.000 spettatori (3.8%).

L'anno scorso, il 31 dicembre 2017, L’Anno che Verrà su Rai1 aveva conquistato 5.536.000 spettatori pari al 35.4% di share. A mezzanotte 9.736.000 telespettatori erano sintonizzati su Rai1 con il 54.36% di share. Su Canale 5 Wind Capodanno in Musica radunava 2.753.000 spettatori pari al 17.1% di share.

Quanto al discorso di Sergio Mattarella, il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica registrava su Rai 1 5.101.000 spettatori (29.2%), su Canale 5 2.489.000 spettatori con uno share del 14.3%, su Rai2 il 4.6% con 809.000 spettatori, su Rai3 612.000 spettatori pari al 3.5% di share, su La7 523.000 spettatori (3%), su RaiNews24 registrava invece lo 0.28% 49.000 spettatori.