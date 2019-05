Ascolti Tv Auditel: Vince Montalbano, ma Il Grande Fratello è da record

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 20 maggio 2019 hanno visto tornare a sfidarsi il Grande Fratello 16 condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 e la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti su Rai1. L'episodio si intitolava La Luna di Carta.

Oltre alla settima puntata del programma di Barbarella e alla creatura di Andrea Camilleri, abbiamo assistito a una nuova puntata di Report su Rai3 condotto da Sigfrido Ranucci, al Meglio del fortunato Made in Sud su Rai2 con Stefano de Martino e Fatima Trotta, a un altro appuntamento con Nicola Porro e il suo Quarta Repubblica su Rete4, giunto alla 33ma puntata.

Su Italia 1, è stato trasmesso il film Rogue One - A Star Wars Story, e su La7 al film Western I quattro figli di Katie Elder.

Chi avrà vinto la sfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

L'episodio del Commissario Montalbano La Luna Di Carta supera i 5.569.000 spettatori e vince la serata con il 24,3% di share. Il Grande Fratello, su Canale 5, dal canto suo raggiunge invece 3.404.000 spettatori con il 20,75% di share con picchi del 36% e oltre 4 milioni di spettatori. Su Rai2 A Sud di Made in Sud convince 1.260.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 il film in prima visione Rogue One: A Star Wars story ha intrattenuto 1.069.000 spettatori (5%). Su Rai3 Report con i suoi 1.403.000 spettatori pari al 5.8% (presentazione di 8 minuti: 1.113.000 – 4.3%) supera Rete4 con Quarta Repubblica e i suoi 907.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 I Quattro Figli di Katie Elder si è fermato a 411.000 spettatori con uno share dell’1.8%.

Sette giorni fa Il Commissario Montalbano – La Pazienza del Ragno conquistava 5.568.000 spettatori pari al 23.5% di share, vincendo la serata. Il Grande Fratello radunava 3.142.000 spettatori pari al 18.2% di share, con picchi del 31% di share e 4.200.000 spettatori. Su Rai2 Made in Sud chiudeva con la bellezza di 1.767.000 spettatori pari all’8.2% di share. Rai3 con Report e i suoi 1.616.000 spettatori pari a uno share del 6.4% batteva Rete4 con Quarta Repubblica che convinceva invece 781.000 spettatori con il 4.1% di share.