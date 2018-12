Ascolti Tv Auditel: Se Dio Vuole su Rai1 triplica Victoria 2, Pucci sul podio

Ascolti Tv Auditel: L'Invasione delle ultrafiction Rai alla conquista del 2019



Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 30 dicembre 2018 vedono i palinsesti stravolti dalle festività natalizie e di fine anno. Che Tempo che Fa non è andato in onda su Rai1 lasciando posto al film Se Dio vuole con Alessandro Gassmann e Marco Giallini, né tantomeno Non è L'Arena su La che ha trasmesso la terza puntata di Tut - Il Destino di un Faraone, mentre Canale 5 ha mandato in onda lo speciale natalizio nonché puntata conclusiva di Victoria 2, fiction andata in onda a settembre sempre sull'Ammiraglia Mediaset.

Rai2 ha trasmesso il film Principe azzurro cercasi con Anne Hathaway, Rete4 Lo Specialista con Sylvester Stallone e Sharon Stone, Italia 1 il Meglio di Big Show II con Pucci e Rai3 il programma di attualità e approfondimento I Dieci Comandamenti condotto da Domenico Iannacone e dedicato ai "Detenuti Attori". Da segnalare su TV8 Roberto Benigni con Johnny Stecchino e sul Nove il cult Frankenstein Junior.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Se Dio Vuole ha conquistato 3.923.000 spettatori pari al 18% di share, triplicando Canale 5 con Victoria 2 e i suoi 1.286.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Rai2 Principe Azzurro Cercasi ha convinto 1.956.000 spettatori (8.8%), mentre su Italia 1 Very Big Show ha coinvolto 1.344.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rai3 I Dieci Comandamenti ha raggiunto 725.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%, battuto da Rete4 con Lo Specialista e i suoi 1.131.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 TUT – Il Destino di un Faraone si è fermato a 2.8% con 623.000 spettatori, mentre su Tv8 Johnny Stecchino ha radunato 854.000 spettatori (4.1%) e sul Nove Frankenstein Junior ha totalizzato il 2.3% con 476.000 spettatori.