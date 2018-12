Ascolti Tv Auditel: Vince Amadeus, boom Augias su Rai3, Renzi sale al 2,2%

Matteo Renzi conduce "Firenze secondo me" sul Nove

Ascolti Tv: Renzi torna con Firenze secondo me. Com'è il verdetto Auditel?



Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 22 dicembre 2018 vedono scontrarsi in prime time, assieme a qualche film natalizio d'ordinanza, I Soliti Ignoti - Speciale Telethon condotto da Amadeus su Rai1, Corrado Augias su Rai3 con Città segrete dedicato a Roma, la replica di Sarabanda con Enrico Papi su Italia 1, e sul Nove la seconda puntata del documentario Firenze secondo me condotto da Matteo Renzi.

Chi ha vinto, chi ha perso nell'agone dell'Auditel, ovattato dall'indolenza sonnacchiosa delle festività? Vediamo i dati.

I Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato 3.938.000 spettatori pari al 19.4% di share, quasi doppiando Canale 5 con La Banda dei Babbi Natale e i suoi 2.157.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Rapunzel – L’intreccio della Torre raggiunge 1.642.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 la replica di Sarabanda raccoglie 586.000 spettatori (3.3%), mentre su Rai3 Città Segrete spopola con 1.676.000 spettatori pari a uno share dell’8.7%. Su Rete4 Speed raggiunge 874.000 spettatori con il 4.5% di share, battendo La7 con Assassinio sul Treno che raccoglie 673.000 spettatori con uno share del 3.3%, mentre su Tv8 Miss Christmas si ferma a 509.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la seconda puntata di Firenze Secondo Me recupera terreno e raccoglie 464.000 spettatori con il 2.2%.