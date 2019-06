Ascolti tv, LA7 maggio 2019; quinta rete in prime time. Dati Auditel

ASCOLTI TV LA7 MAGGIO 2019 CON IL 5,37% QUINTA RETE IN PRIME TIME, DAVANTI A ITALIA1 E RETEQUATTRO

Ancora un mese di ottimi ascolti per La7 anche a maggio (1 – 31): con il 5,37% di share (+10% vs aprile 2019) si posiziona infatti al quinto posto in prime time (20.30 – 22.30), superando Italia1 (4,90%) e Retequattro (4,41%) e facendo registrare appena -1% rispetto a Rai 3 (5,43%).

ASCOLTI TV LA7 MAGGIO 2019 CON IL 3,97% SESTA RETE NELLE 24 ORE SOPRA RETEQUATTRO

Risultati che si riflettono positivamente anche nelle 24 ore (02.00 – 02.00) con la Rete al 3,97% di share (+9% vs aprile 2019) - sesto posto assoluto davanti a Retequattro (3,96%). La7 conferma la propria forza anche nelle fascia del mattino e tra le 7:00 e le 12:00 si posiziona al quarto posto assoluto con il 4,58% (+15% rispetto al mese precedente). Durante il mese in oggetto la Rete di Cairo Communication si conferma ancora una volta leader nel panorama nazionale per ore di informazione (440), ovvero più di 14 ore ogni giorno, contattando ben 37 milioni di telespettatori.

LA7 I DATI WEB DI MAGGIO 2019

In evidenza anche il web: maggio è stato infatti il miglior mese di sempre con 5,2 milioni di browser unici sui siti La7 e app TGla7 (+37% vs aprile 2019), oltre 47 milioni di visualizzazioni sulle proprie piattaforme digital (La7.it, TGla7.it, Sedanoallegro.it, app TGla7) e sui canali YouTube (+23%), e 223mila i download dell’App TGLa7. Ottimi risultati anche sul fronte social: 85 milioni visualizzazioni dei post e tweet sui profili La7 (+49% vs aprile 2019) e 1,4 milioni di interazioni (+42% ).