Ascolti Tv Sanremo 2020, il Festival degli errori (e degli orrori)

SANREMO 2020: SKY, PER ERRORE PUBBLICATO UNO DEI TRE TITOLI PRONTI

SkyTg24, attraverso l'inviato a Sanremo, Alessio Viola, ha comunicato che "per errore" la notizia del vincitore di Sanremo è stata pubblicata prima del verdetto.

"Nessuna notizia sul vincitore era arrivata in anticipo a Sky ma erano stati preparati i tre titoli con i nomi dei tre finalisti, per essere pronti al momento dell'annuncio, e per errore uno dei tre, quello con la notizia della vittoria di Diodato, è stato trasmesso".

La scritta "Festival di Sanremo, vince Diodato" era apparsa poco dopo l'annuncio della chiusura del televoto sulla Rai tra le ultim'ora che scorrono sotto lo schermo di SkyTg24.

La notizia a quel punto è rapidamente rimbalzata anche sui social. Poco dopo, il canale all news di Sky ha tolto il titolo prima che arrivasse il verdetto Rai.

Il nome del vincitore di Sanremo e' stato annunciato da Amadeus alle 2 e 30 ma gia' dopo la chiusura del televoto su Sky Tg 24 tra le ultim'ora che scorrevano in sovrimpressione era apparso il titolo: "Festival di Sanremo, vince Diodato". Ovviamente i social l'hanno subito rilanciata 'spoilerando' l'attesa di molti telespettatori. Il canale 'all news' di Sky ha poi eliminato la notizia e successivamente si e' scusato per l'incidente. "La direzione di Sky Tg24 chiarisce che per errore e' stata pubblicata sul ticker un'ultim'ora sul vincitore di Sanremo, nonostante non fosse arrivata alcuna notizia in tal senso ai giornalisti della testata", ha precisato l'emittente, spiegando che "al momento dell'annuncio della terna dei finalisti, il ticker e' stato programmato con i nomi di tutti e tre i concorrenti e per errore e' stata pubblicata la stringa con il nome di Diodato. Non appena e' stato segnalato l'accaduto, l'ultim'ora e' stata cancellata".



SANREMO/ SKY TG24 RINNOVA SCUSE PER L’ERRORE

NESSUNA INTENZIONE DI ANTICIPARE IL VINCITORE, IL RISPETTO È DA SEMPRE TRA I NOSTRI VALORI

Come già anticipato questa notte con una nota diffusa in Sala Stampa a Sanremo, Sky TG24 rinnova le sue scuse per l’errore riguardante “un’ultima ora” andata in onda sul ticker del canale.

Si è trattato di un errore umano: al momento dell’annuncio dei primi tre finalisti, il ticker é stato programmato con i nomi di tutti e tre i concorrenti ancora in gara. Nessuna notizia era arrivata in anticipo ai giornalisti di Sky TG24. Per sbaglio però è stata pubblicata la stringa con il nome di Diodato. Una volta segnalato l’accaduto, l’ “ultima ora” è stata cancellata.

Non è nella cultura e nello stile di Sky TG24 tenere comportamenti non corretti: il rispetto, lo scrupolo e la precisione sono da sempre tra i valori della testata.

Sky TG24 non avrebbe inoltre avuto alcun motivo o interesse di anticipare il nome del vincitore, quest’anno peraltro il canale ha deciso di dedicare una copertura particolarmente approfondita e puntuale al Festival, dando alla manifestazione grande risalto nella sua programmazione. Scusandoci nuovamente con tutti per l’accaduto, facciamo i più sinceri complimenti alla Rai, ai suoi artisti, ai suoi dipendenti, ai suoi conduttori e ai suoi dirigenti e vertici per il grande successo di questa 70esima edizione del Festival.