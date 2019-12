Ascolti tv, Uno Mattina in famiglia cresce. Setta-Timperi coppia vincente

Continua il trend positivo per gli ascolti di "Uno Mattina in famiglia", il programma condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta in onda nel week end su Rai 1. A sottolinearlo è una nota ufficiale di viale Mazzini rilevando che "nel mese di novembre il programma cresce di 1 punto percentuale rispetto al mese di ottobre registrando una media del 20.8". In particolare, aggiunge una nota Rai, il programma ha raggiunto il massimo ascolto il 23 novembre e il picco di share il 24 novembre con il 22.5 per cento. Ma la vera novità di questa edizione che vede l'inedita coppia formata dal veterano Timperi e dalla giornalista Monica Setta, New entry della trasmissione, è il dato del sabato. Sabato 30 ascolti alti in tutte le parti del programma. La prima parte ha totalizzato il 22.21 con 1.482.000 la seconda il 20.70 con 1.286.000 e la terza con il 21.03 pari a 1.219.000.