Carolyn Smith tumore: “Vado a Ballando". Carolyn Smith cancro, la situazione



Carolyn Smith dopo mesi di terapie ed interventi, la giurata storica di ‘Ballando con le stelle’ è pronta a tornare “in pista” in grande stile.



Carolyn Smith dopo il tumore: "Pronta per Ballando, ma controlli ogni tre mesi"



Intervistata da Vanity Fair, la coreografa Carolyn Smith ha raccontato la sua vita oggi, a qualche mese dall’ultimo ciclo di chemioterapia e in vista del ritorno nello show di Milly Carlucci, in partenza prossimamente su Rai Uno.



Carolyn Smith: Tumore? Non posso dire guarita. Pericolo recidiva



“Il tumore al seno non ce l’ho più ma non posso dire ‘sono guarita’”, ha spiegato. “Il pericolo di una recidiva c’è sempre, ogni tre mesi devo fare un controllo”.



Carolyn Smith cancro: grazie a mio marito



Fondamentali, nel suo percorso di ripresa, sono stati gli affetti. “È stata dura soprattutto per mio marito: chi sta vicino a un malato soffre anche di più”, ha confidato a proposito di Tino, al suo fianco da vent’anni. Poi, un pensiero ai medici, nel parlare del rapporto con il suo corpo a quasi un anno dalla mastectomia: “Pensare che io stessa prima dicevo loro “togliete tutto ciò che c’è da togliere, tanto non mi serve”. Per fortuna non mi hanno ascoltata”



Carolyn Smith, appello alle donne su cancro e tumore



Ha voluto lanciare un appello in sostegno di tutte quelle donne che in questo momento stanno combattendo contro quello che lei chiamava “l’intruso”. “Bisogna rompere il silenzio, non avere vergogna della loro situazione. Non bisogna vivere il tumore come un tabù.”