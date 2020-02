Joker da oggi disponibile su VVVVID

“Joker” il film rivelazione del 2019, vincitore del Leone d’Oro come Miglior Film alla 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e candidato con 11 nomination agli Oscar 2020 è disponibile ora a noleggio in Full HD sulla piattaforma di streaming VVVVID.

Oltre al film gli utenti possono guardare gratuitamente numerosi contenuti di approfondimento dedicati all'opera di Todd Philips e votare il Joker più grande di sempre.

VVVVID si è imposta tra i Millennials come piattaforma di streaming legale e gratuita, ed è diventata il punto di riferimento per chi vuole non solo guardare un'opera, ma viverla insieme ad altri appassionati.

Forte di una Community di 2.600.000 utenti registrati a partire da dicembre 2019 VVVVID ha ampliato la sua offerta proponendo a noleggio film selezionati curatorialmente subito dopo l'uscita nelle sale cinematografiche.

Paolo Baronci, CEO di VVVVID sottolinea “Sala VVVVID è nata dall’esigenza di selezionare per i nostri utenti film "rivoluzionari" capaci di generare momenti unici espandendo per sempre la nostra realtà attraverso l'immaginazione. Joker è un film sorprendente, inatteso, che ha rivoluzionato il mondo del Cinecomic. Siamo orgogliosi di poterlo offrire alla Community di VVVVID. Il nostro obiettivo è quello di permettere agli appassionati di vivere un'opera in modo immersivo, dando la possibilità di scambiare il proprio punto vista e le proprie emozioni con altri appassionati. Dobbiamo ringraziare la Warner Bros. per aver supportato la nascita del nostro progetto SALA VVVVID ed aver realizzato un film cosi stupefacente ed innovativo”.