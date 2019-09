Emma Marrone attaccata per i post sui migranti, lei scrive a Tiziano Ferro

Emma Marrone rompe il silenzio dopo l’annuncio del tumore: il commento per Tiziano Ferro-EMMA MARRONE ULTIME NOTIZIE

Emma Marrone ritorna sui social dopo l’annuncio del ritiro per la malattia. Svela come sta ai fan e scrive a Tiziano Ferro, suo grande amico. Nel frattempo alcuni haters tornano ad attaccarla per i post sui migranti, nonostante il delicato momento. Gabriele Muccino la difende.

Emma Marrone svela come sta: “Sono serena”-EMMA MARRONE NEWS SALUTE

Tutti i fan continuano a chiedersi quali siano le attuali condizioni di salute di Emma Marrone. La giovane cantante ha annunciato qualche giorno fa il suo ritiro dai concerti, a causa del ritorno di un tumore contro il quale aveva già combattuto quando aveva 25 anni. “Sono serena, siatelo anche voi” ha detto Emma ad alcuni fan incontrati per strada, tranquillizandoli.

Emma Marrone rompe il silenzio: il commento per Tiziano Ferro: “Preparami un pass per tutte le date”-EMMA MARRONE NEWS SALUTE

Emma Marrone è tornata sui social con un particolare commento per Tiziano Ferro, ricco di forza. “Preparami un pass per tutte le date, grazie” ha scritto la 35enne sotto ad un post con cui il cantante ha annunciato le date del suo nuovo tour. Il messaggio è accompagnato da tante faccine sorridenti. I due colleghi sono molto legati. Dopo il matrimonio di Tiziano Ferro con Victor Allen, la Marrone era volata a Los Angeles a trovarlo.

Emma Marrone attaccata dagli haters per i post sui migranti-EMMA MARRONE NEWS

Sono tanti i messaggi di vicinanza e sostegno inviati in questi giorni ad Emma Marrone. Maria De Filippi ha scritto una bellissima lettera invitando la cantante a non aver paura. Un commovente messaggio è arrivato anche da Marco Bocci, ex fidanzato della cantante. Tuttavia, in un momento così delicato, non tutti si sono mostrati solidali. Alcuni haters hanno attaccato Emma per i post sui migranti che la cantante aveva pubblicato in passato. "Ora non avrai tempo di parlare di #Salvini" ha scritto un utente, mentre un altro ha commentato "Ben ti sta, così impari a criticarlo".

È però intervenuto a sua difesa Gabriele Muccino, il quale ha appena finito di lavorare con Emma al film “Gli anni più belli”, che consacrerà il debutto al cinema della giovane cantante. "Insultate me, uomini col cuore pieno di vermi" ha twittato il regista.