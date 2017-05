Fedez e Chiara Ferragni si sposano. Ecco l'anello, ma scoppia la polemica...

Fedez e Chiara Ferragni si sposano. Ecco l'anello della Ferragni



Chiara Ferragni pubblica il posto sul "Primo giorno con il mio fidanzato. Sì, amo chiamarlo così". L'influencer e Fedez iniziano il loro cammino che li porterà al matrimonio.



FEDEZ E FERRAGNI SI SPOSANO. L'ANELLO E LA POLEMICA



Uno splendido anello di diamanti quello che Fedez ha regalato a Chiara Ferragni. Ma secondo alcuni fan è molto simile al trilogy che in precedenza ha regalato alla sua ex Giulia Valentina.



FERRAGNI E FEDEZ SI SPOSANO: "NON SERVONO ANELLI, MA..."



«Non servono anelli che ci tengono insieme, ma per chiederti quello che ti sto per chiedere forse sì» Le parole pronunciate da Fedez, durante il suo concerto con J-Ax, per chiedere la mano a Chiara Ferragni.



FERRAGNI E FEDEZ SI SPOSANO, TREND TOPIC



#FedezeChiara è entrato subito tra le tendenze sui social, così come #Fedezaldito e Ferragni Defez si sposano.