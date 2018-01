Grande Fratello Vip 2, Daniele Bossari: "Sogno ancora di essere nella Casa”

"Flash del Grande Fratello Vip 2? Mi è passato da poco tempo quel retaggio, quel sedimento che avevo nel subconscio che mi faceva svegliare di notte con la sensazione di essere ripreso dalle telecamere. Sogno ancora di essere nella casa: quando mi sveglio ho la coscienza di trovarmi nella mia casa, ma ancora sogno di trovarmi lì. Quindi è ancora molto fresca…”. Lo racconta Daniele Bossari ad Affaritaliani.it.

Il vincitore del reality di Canale 5 - pronto per l’avventura da opinionista dell’Isola dei Famosi 2018 – a proposito del Gf sottolinea: “E’ un’esperienza così profonda, che ti segna in maniera così importante, che credo ci vogliano almeno 6 mesi per poter tornare alla normalità totale”

Hai un ricordo particolare del Grande Fratello Vip 2 che hai vinto? Un’immagine…

“Ho dei momenti di commozione. Ce ne sono due di immagini. Una è delle prime settimane, quando ho rivisto mia figlia. Mi chiedevo come potesse essere possibile commuoversi dopo tre settimane di distacco. Tanti pensi ‘mia figlia è a casa, sta bene’. Invece dentro là succedono delle cose per cui scoppi a piangere appena vedi una persona a te cara. Figurati mia figlia. La seconda immagine è verso la fine: la proposta di matrimonio… la vittoria… “

E ora arriviamo all’Isola dei Famosi 2018. C’è un concorrente in cui ti rivedi?

“Sono curioso di sentire, vedere e capire Filippo Nardi”

Come mai?

“Perché ha fatto anche lui il Grande Fratello e poi c’è qualcosa che mi porta a pensare che possa essere simile a me”

Chi potrebbe essere invece la rivelazione tra i naufraghi dell’Isola?

“Difficile da prevedere. Mi incuriosisce la Cipriani”