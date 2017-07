Isoardi venne lasciata da Salvini. Matteo stregato da una donna.. I GOSSIP

Isoardi lasciata da Salvini un mese e mezzo fa



"Salvini? Ha lasciato la Isoardi un mese e mezzo fa. Cosa vuoi che gliene freghi. L’ha lasciata e quindi se ne strafrega. Se uno è stupido, si infastidisce. L’ha lasciata un mese e mezzo fa, so che l’ha abbandonata. Allora è normale che lei si consoli con un altro. Perché l’ha abbandonata? Non lo so e non me ne frega niente. L’aveva lasciata un mese e mezzo fa, trovo normale che se ne sbatta i coglioni”. Lo dice Vittorio Feltri, direttore di libero, a La Zanzara su Radio 24.



ISOARDI E SALVINI ADDIO. MATTEO STREGATO DA AHLAM EL BRINIS?



"Le mille e una notte di Salvini! Dietro il “tradimento” di Elisa Isoardi ai danni del segretario della Lega Nord ci sarebbe una bellissima ragazza, ma non una qualsiasi, una modella, Ahlam El Brinis, 22 anni, cittadina italiana nata a Padova. Ma come dice il nome di origine marocchina e di religione musulmana. Di recente sono state pubblicate sul settimanale “Chi” le foto delle Isoardi mentre si bacia con l’avvocato Matteo Placidi". Lo scrive Paola Gori per ‘Spy’, settimanale Mondadori. E sottolinea: "La notizia ha fatto il giro d’Italia, suscitando reazioni diverse, ma c’è chi è convinto che tutto abbia avuto origine a causa di una notte scatenata al Papeete di Milano Marittima durante la quale Matteo Salvini ha incontrato la bella Ahlam. Lo scorso 3 giugno Matteo Salvini ha partecipato a una serata nel noto locale della Riviera romagnola magari per brindare (lui che è milanista sfegatato) alla vittoria del Real Madrid contro la Juventus. Qui, tra le varie bellezze in pista, c’era Ahlam El Brinis. alham el brinis ALHAM EL BRINIS La ragazza è bellissima, ha occhi profondi e magnetici che rievocano le notti d’Oriente, gambe mozzafiato e una quarta di reggiseno sempre bene in vista. Quando ha visto Salvini vicino al bar, subito si è fatta avanti per conoscerlo e fare una foto con lui, immagine che ha poi postato con un cuoricino sul suo profilo Facebook. Tra i due il muro della diversità etnico-religiosa (e le baldanzose rivendicazioni nazionaliste della Lega) si è presto sbriciolato al cospetto della statuaria Ahlam e il party è proseguito tra altre foto ricordo e balli in pista".



Elisa Isoardi rompe il silenzio dopo la paparazzata: "Ogni pagliaccio..."



Elisa Esoardi condivide il post di un amico in cui appare provata. E pubblica una frase sibillina: "Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni regina sul suo trono. Ogni pagliaccio nel proprio circo".







LELE MORA: ISOARDI E QUEL VECCHIO FLIRT CON BRIATORE



Elisa Isoardi è il personaggio più chiacchierato dell'estate 2017 e il suo bacio appassionato all'avvocato romano Matteo Placidi ha infuocato un'altrimenti sonnacchiosa atmosfera post-elettorale. Matteo Salvini, tradito, viene difeso sui social dagli aggueriti aficionados che riempiono di insulti la diva TV, e a metterci il carico arriva Lele Mora, intramontabile press agent delle star. Intervistato alla Zanzara, rivela: "Elisa l'ho conosciuta appena uscita dal collegio. Di fidanzati ne ha avuti tanti", fra cui uno finora rimasto segreto, ed è proprio Mora a snocciolarlo: "Flavio Briatore". Quanto al bacio a Placidi: "Se la Isoardi ha baciato quell'avvocato è perché gli piaceva. Non baci tanto per baciare". Insomma, anche Lele Mora conferma le nuove foto che non ritraggono esattamente un bacio "all'amico gay" come la bella e simpatica Isoardi ha minimizzato.