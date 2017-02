Isola dei famosi: Dayane Mello e Samantha De Grenet in nomination. Isola news

Isola dei famosi: Dayane Mello e Samantha De Grenet in nomination. Isola dei Famosi news



Isola dei Famosi, dopo uno sbarco difficile, i naufraghi sono arrivati e in nomination questa settimana ci sono Dayane Melloe Samantha De Grenet. Il gruppo è diviso in 'evoluti' e non 'evoluti'. Alessia Marcuzzi annuncia che sono uscite alcune rivelazioni che potrebbero cambiare il percorso del reality per uno dei naufraghi ma bisognerà attendere la prossima puntata.



ISOLA DEI FAMOSI 2017, LA PRIMA NOTTE DEI NAUFRAGHI



Alessia Marcuzzi ironizza: "Sembra ieri che è iniziata l'Isola" e annuncia che le condizioni su Cayo Paloma sono leggermente migliorate. Il primo giorno sull'Isola dei Famosi è complicato per i naufraghi, che si trovano faccia a faccia con condizioni molto dure. Al punto che Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini dicono di voler abbandonare il reality. Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria (opinionisti dell'Isola dei Famosi 2017) bacchettano i concorrenti per le tante lamentele.



ISOLA DEI FAMOSI, LA DOTTORESSA TIBI



I naufraghi potranno 'evolversi' e avere alcuni comfort superando delle prove sotto gli oocchi dell'inviato della Palapa Stefano Bettarini. Presente sull'Isola anche la Dottoressa Tibi, una scimmia che affronterà le stesse prove dei naufraghi: chi farà peggio di lei non passerà di livello.



ISOLA DEI FAMOSI, GIULIA CALCATERRA VINCE LA NOMINATION



Desirée Popper e Giulia Calcaterra: il pubblico vota per la seconda che può ad approdare sull'Isola dei Famosi. Desirée svela tra le lacrime perché voleva partecipare: "Raz Degan è uguale fisicamente a mio padre, da cui sono scappata. Volevo affrontare questo fantasma".



ISOLA DEI FAMOSI, DAYANE MELLO E SAMANTHA DE GRENET IN NOMINATION



Primo turno di nomination per il gruppo. Gli 'evoluti' votano compatti Dayane Mello. I 'non evoluti' anche loro votano la modella brasiliana, tranne Raz De Gan che vota Samantha De Grenet. Dayane Mello in nomination con 8 voti e Samantha De Grenet con 3. Le due passeranno la settimana nell'isola dei primitivi. Le stuoie le vincono Nancy Coppola, Malena, Samantha De Grenet e Eva Grimaldi.