MahMood da record: il suo "Soldi" è il brano italiano più suonato di sempre

All'alba della finale di Sanremo 2019, chi scrive questo articolo aveva profetizzato (clicca qui per leggere) che le canzoni in gara, questa volta, grazie alle scelte oculate di Claudio Baglioni, avrebbero avuto ottimi riscontri di vendite. Miglior conferma dell'assunto di cui sopra non poteva che provenire dal successo strepitoso del brano vincitore del Festival, ovvero Soldi interpretato da Mahmood.

Primo cantante ad aggiudicarsi contemporaneamente Sanremo Giovani, il Premio della Critica di Sanremo Giovani e la vittoria sul palco dell'Ariston, il giovanissimo cantante di Gratosoglio fa il botto anche su Spotify. Secondo i dati riportati dal Secolo XIX, Soldi è la canzone italiana più ascoltata di sempre, sia nelle 24 ore in ambito global (11 febbraio, 1.676.481 stream) sia nell’arco di una settimana di rilevamento (8.223.614 stream) da venerdì 8 febbraio a giovedì 14 febbraio). Superando i nove milioni di stream, il brano di Mahmood (al secolo Alessandro Mahmoud) spopola nei Top 50 Italia di Spotify e risulta tra i brani più ascoltati al mondo "nella Top100 Global di Spotify (entrata più alta di sempre di un artista italiano nella Top50 Global al n.40 in data 10 febbraio)". Mahmood con Soldi è al primo posto della classifica Fimi dei singoli oltre a quella dell’airplay radiofonico.

Grandi soddisfazioni, dunque, per il giovane artista, soddisfazioni che gettano acqua sulle polemiche che hanno accompagnato la sua vittoria al Festival e che dimostrano quanto in fondo il verdetto tanto criticato e bistrattato trovi ampio riscontro nelle vendite, unico autentico metro del giudizio popolare.