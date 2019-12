MIKA SHOW A MILANO: musica, pop art, amore ed emozioni al Forum. La recensione

MIKA 'REVELATION TOUR' SHOW A MILANO: musica, pop art, amore ed emozioni al Forum. La recensione

Mika ha conquistato il cuore di Milano (sold out per il suo ritorno al Mediolanum Forum) e delle migliaia e migliaia di fans accorse ad Assago per la tappa del "Revelation Tour" che ha chiuso la serie di concerti in questo 2019 (si ripartirà il primo febbraio 2020 da Padova), accompagnato dalla sua band di 4 grandi musicisti Timothy Van Der Kuil (chitarra); Max Taylor (basso); Wouter Van Tornnhout (batteria); Mitchell Yoshida (pianoforte).

Uno show tutto colorato - si parte con le luci gialle poi ecco il verde gelosia, rosa desiderio, e via via ecco viola, arancio sino al rosso dell'amore - con incursioni giù dal palco che lo hanno visto cantare al fianco del suo pubblico. La scenografia poi è un'opera d'arte, per la precisione di Pop Art, con le gigantografie dei genitori del cantante da giovani (“I miei Adamo ed Eva”), King Kong e del retro del David di Michelangelo.



(FOTO FRANCESCO PRANDONI)

Un Mika superstar che racconta la sua musica piena di emozioni tra nuove canzoni - il 4 ottobre era uscito il nuovo album "My Name is Michael Holbrook" e con esso il singolo “Ice Cream”, passando per “Dear Jealousy”, “Tiny Love” e “Tomorrow (Domani)” - e i grandi classici del suo repertorio - da “Relax (Take It Easy)” a We Are Golden e l'atteso “Grace Kelly” in chiusura di serata.

Bello il momento di “Stardust”, cantata in duetto con Chiara Galiazzo (che in queste ore ha lanciato il video del brano “L'ultima canzone del mondo”). I due lo avevano inciso insieme nel 2012 per l'album di Mika “The origin of love”. Chiara e Mika hanno poi regalato la versione italianizzata di “Lollipop” con il cantante al pianoforte: “Troppe caramelle ti fanno male e l'amore ti deluderà”.



(FOTO FRANCESCO PRANDONI)

E poi non solo musica: c'è tanto Mika ascoltandolo mentre regala aneddoti, sensazioni e pensieri a colloquio con il suo popolo musicale. Il cantante di origini libanesi è una star in tv (da X Factor Italia a Stasera CasaMika sino a The Voice France), ma una volta in più ha dimostrato la sua grandezza assoluta quando sale e prende pieno possesso del palcoscenico.

Come detto il tour di Mika si ferma in vista della ripartenza nel 2020. Le date della seconda parte saranno: sab 1 Febbraio 2020, PADOVA (Kioene Arena); Dom 2, BOLZANO (PalaOnda); Mer 5, NAPOLI (Teatro PalaPartenope); Ven 7, BARI (Palaflorio); Sab 8, REGGIO CALABRIA (Palacalafiore).

Mika, Revelation Tour, - La scaletta del concerto

Ice Cream

Dear Jealousy

Relax (Take It Easy)

Origin of Love

Platform Ballerinas

Big Girl (You Are Beautiful)

Tiny Love

Underwater

Paloma

Domani (Tomorrow)

Elle Me Dit

Lollipop

Happy Ending

Stardust

Love Today

We Are Golden

Encore:

Grace Kelly

Tiny Love (Reprise) / Stay High