MTV EMA 2018: Lindsay Lohan, Alessia Cara e... nuovi performer e presenter

MTV sta aggiungendo gli artisti migliori del panorama musicale alla lineup di performer degli “MTV EMAs 2018”, l’evento che celebra la musica mondiale, quest’anno live dal Bilbao Exhibition Centre, in Spagna, domenica 4 novembre. In Italia gli MTV EMA 2018 saranno in onda in diretta su MTV (solo su Sky canale 130) dalle ore 20.00 con il red carpet, alle 21.00 con il main show.

Ad aggiungersi ai primi performer già annunciati ci saranno il premiato gruppo rock acclamato a livello internazionale, Panic! At the disco, la vincitrice del Grammy Award® “Best New Artist” Alessia Cara, il DJ e producer di fama mondiale Marshmello e il duo pop rivelazione Jack & Jack.

La band inglese dei Bastille salirà sul palco insieme a Marshmello per esibirsi con il singolo del DJ in vetta alle classifiche “Happier”. Dalla sua uscita lo scorso agosto, “Happier” ha raggiunto la posizione #1 nelle classifiche di Billboard Dance/Electronic Streaming e Dance/Electronic Digital Song Sales e ha ottenuto più di 220 milioni di stream su Spotify. Inoltre, è arrivata alla posizione #1 anche nella Top 15 Global Chart di Apple Music.

Marshmello sarà raggiunto sul palco anche da Anne-Marie per cantare la loro hit “FRIENDS”, certificata disco di platino in US e UK e triplo platino in Canada.

La band nomimata ai Grammy, Panic! At the Disco, si esibirà con “High Hopes”, il singolo estratto dal loro sesto album in studio “Pray for the Wicked”.

Anne Marie

Alessia Cara canterà il suo nuovo singolo “Trust My Lonely”, che segue “Growing Pains”, pubblicato da Def Jam Recordings. Entrambe le tracce saranno contenute nel prossimo album di Alessia, THE PAINS OF GROWING.

Jack & Jack si esibiranno con il loro nuovo singolo “No One Compares To You”, canzone che arriva sulla scia del successo di “Rise”, realizzata in collaborazione con l’artista multiplatino e producer Jonas Blue.

Questi artisti si uniscono alle già annunciate Hailee Steinfeld, che sarà anche la conduttrice dello show, Nicki Minaj, Halsey, Rosalía e Janet Jackson che riceverà il “Global Icon” award. Quest’ultima si esibirà con un medley dei suoi più grandi successi incluso la sua recente hit, “Made for Now”.

Lindsay Lohan, Anitta, Debby Ryan, Ashlee Simpson e Evan Ross si aggiungono alla lista dei presenter per consegnare sul palco gli ambiti award, insieme alle già annunciate star di Netflix Michael Peña e Diego Luna.

Altri performer e presenter saranno annunciati prossimamente.

La lista completa dei nominati agli “MTV EMA 2018” è disponibile qui. Le votazioni sono aperte sul sito mtvema.com fino alle 23.59 del 3 novembre.

Sponsor ufficiale degli “MTV EMAs 2018” è il film Overlord e, solo per l’Italia, anche Saikebon.

RDS 100% Grandi Successi è Radio Partner per l’Italia.

Per rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda gli EMA, segui lo show su Instagram, Twitter, Snapchat (@MTVEMA) e Facebook e commenta sui social con gli hashtag #MTVEMA @MTVEMA.