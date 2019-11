Nadia Toffa, dopo la morte assurdità sulla tomba al cimitero. Brutta sorpresa

Nadia Toffa, dopo la sua morte un’assurdità al cimitero Vantiniano di Brescia

A distanza di poco più di due mesi dalla morte di Nadia Toffa, alcune persone avrebbero organizzato una cosa assurda sulla tomba al cimitero comunale di Brescia. Secondo alcuni rumors, sarebbe stata fatta con buone intenzioni, ma moltissimi fan sono ora indignati.

Nadia Toffa, dopo la morte un’idea assurda al cimitero di Brescia: brutta sorpresa per i fan

In occasione delle giornate di commemorazione dei defunti e di tutti i Santi, alcuni gruppi di ammiratori avrebbero organizzato una personale caccia al tesoro per scoprire il luogo in cui riposa Nadia Toffa. Sembra che il fine fosse quello di portare alcuni messaggi sulla tomba della amatissima conduttrice.

Tuttavia ciò non è stato possibile perché la Toffa, secondo indiscrezioni, aveva deciso di farsi cremare e i suoi resti sono conservati a casa della sua famiglia.

Nadia Toffa, in uscita il libro “Non fate i bravi”

Il 7 novembre uscirà il libro di Nadia Toffa “Non fate i bravi”, che raccoglie i pensieri della conduttrice, scritti quando era in vita. Molti racconti risalgono agli ultimi mesi di vita della conduttrice, i mesi più duri in cui la Toffa ha combattuto contro il tumore senza mai perdere il sorriso. Secondo quanto precisato dalla madre, tutti i proventi saranno devoluti in beneficienza.