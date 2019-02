Oscar 2019 vincitori: con i Queen, vince 'Green Book'. Malek miglior attore

Oscar 2019: Rami Malek, "grazie Queen" e sottolinea origini egiziane

"Grazie Queen". Cosi' Rami Malek, che ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista per il suo ruolo nel film "Bohemian Rhapsody" dedicato alla leggendaria band rock. Ha reso omaggio alla mamma, in platea, definendola una "signora adorabile" e al papa' scomparso. Ha dunque tenuto a sottolineare le sue origini egiziane e di come lui sia un americano di prima generazione.

Oscar 2019: Julia Roberts annuncia film vincitore e chiude 91esima edizione

E' stata Julia Roberts a chiudere la 91esima edizione degli Oscar del cinema di Hollywood. L'ex Pritty Woman, bellissima nel una abito fucsia da vestale, dopo aver annunciato il film vincitore, "Green Book", si e' congedata dal pubblico con queste parole: "A quanto pare questo chiude i 91esimi Academy Awards. Voglio congratularmi con tutti i nominati e i vincitori. Una buona notte alla mamma di Bradley Cooper e ai miei figli. Grazie per averci seguiti".

Oscar 2019: "Green Book" vince come miglior film

E' andato a "Green Book l'Oscar per il miglior film alla 91esima edizione degli Academy Awards. Diretto da Peter Farrelly, e' la vera storia di un'amicizia improbabile nata "on the road" tra Tony Vallelonga - detto Lip - e Don Shirley. Il primo e' un italo americano, rozzo e inizialmente razzista, che accetta di fare la guardia del corpo e l'autista del musicista: e' interpretato da Viggo Mortensen. Il secondo e' un raffinato e colto pianista di colore, omosessuale e profondamente solo, interpretato da Mahershala Ali. Due personalita' agli antipodi nell'America degli anni Sessanta in un contesto di segregazione razziale, soprattutto nel profondo Sud degli Usa dove si svolge il viaggio durante il quale tra i due nascera' una profonda amicizia, basata sul rispetto, sulla fiducia e sull'ironia, che durera' per tutta la vita. Il 'Green Book' non e' altro che il manuale degli afroamericani per viaggiare 'sicuri' in quegli anni, dove sono segnalati i locali e gli alberghi che accettano i neri. Il film, basato sul libro scritto dal figlio di Tony, Nick Vallelonga, aveva ottenuto 5 nomination agli Oscar. Per la sua interpretazione, Mahershala Ali si e' aggiudicato la sua seconda statuetta come miglior attore non protagonista, dopo quella del 2017 per "Moonlight". "Green Book" ha anche vinto per la migliore sceneggiatura originale. Ritirando l'Oscar, il regista ha sottolineato che si tratta di un film "sull'amore" e sulla capacita' di vivere insieme nonostante le differenze. "Green Book" aveva gia' vinto il Golden Globe come migliore commedia. Peter Ferrelly, fratello di Bobby, ha firmato altre celebri pellicole com "Scemo & piu' scemo" e "Tutti pazzi per Mary".

Oscar 2019: Alfonso Cuaro'n miglior regista per "Roma"

Alfono Cuaro'n ha vinto l'Oscar come miglior regista per il film "Roma"

Oscar 2019: "Shallow" di Lady Gaga vince come miglior canzone originale

"Shallow" di Lady Gaga ha vinto l'Oscar come miglior canzone originale. "Se avete un sogno inseguitelo", ha detto la star visibilmente emozionata

Oscar 2019: Ruth Carter prima afroamericana premiata per costumi

Ruth Carter e' la prima afroamericana a vincere l'Oscar del cinema per i costumi. Ha trionfato grazie al suo lavoro per "Black Panther'. Sul palco, la Carter ha tenuto a ringraziato anche il regista Spike Lee, che per primo aveva creduto il lei. 'Black Panther', con il primo super eroe di colore visto al cinema, "ha mostrato come le donne possano davvero comandare il mondo", ha commentato la Carter ritirando l'ambita statuetta.

Oscar 2019: Italia vince con Sara Pichelli,fumettista 'Spider-man'

La fumettista Sara Pichelli, marchigiana, classe 1983, ha fatto vincere anche l'Italia alla 91esima edizione degli Oscar del cinema con "Spider-man: Into the spider-verse", miglior film d'animazione. La Pichelli, nel team dei disegnatori della pellicola diretta da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, era l'unica italiana nominata. E' lei che ha disegnato Miles Morales.

Oscar 2019: miglior attore non protagonista Mahershala Ali

Mahershala Ali ha vinto l'Oscar come migliore attore non protagonista per la sua interpretazione in "Green Book". E' il secondo Oscar in questa categoria per Mahershala Ali dopo quello ottenuto per Moonlight nel 2017.

Oscar 2019: miglior sonoro, miglior montaggio a Bhoemian Rhapsody

Sono andati a Bhoemian Rhapsody gli Oscar del cinema per il miglior sonoro e per il miglior montaggio sonoro. La pellicola dedicata ai Queen ha ha vinto anche la statuetta piu' ambita di Hollywood per il miglior montaggio alla 91esima edizione degli Academy Awards

Oscar 2019: "Roma" di Cuaro'n vince come miglior film straniero

"Roma" del regista messicano Alfonso Cuaro'n si aggiudica l'Oscar come miglior film straniero alla 91esima edizione degli Academy Awards

Oscar 2019: miglior attrice non protagonista Regina King

E' andato a Regina King l'Oscar del cinema come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in "Se la strada potesse parlare".