PRODEA GROUP firma la presentazione della prossima Metro Interchange Expo 2020

Grande successo per Prodea Group, agenzia di comunicazione leader nel settore degli eventi, alla quale la Roads and Transport Authority (il corrispettivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha affidato l’evento di presentazione della Metro Interchange 2020.

La presentazione realizzata da Prodea Group è avvenuta al cospetto di Mohammed bin Rashid Al Maktoum (vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti nonché emiro di Dubai), della famiglia reale e dei più importanti stakeholder e Vip dell’emirato, ha rappresentato il calcio d’inizio di una delle più prestigiose opere pubbliche in vista di Expo Dubai 2020.

Nel corso dell’evento svoltosi lunedì scorso, HH Mohammed bin Rashid Al Maktoum ha potuto lasciarsi stupire da un’esperienza immersiva per scoprire l'interior design che caratterizzerà le 7 stazioni della nuova linea della metropolitana che congiungerà la città con il sito dell’Expo.

Prodea Group ha allestito una tensostruttura lunga quasi 100 metri all'interno della quale si è raccontato in modo emozionante e creativo il percorso che RTA porterà avanti per la costruzione della nuova avveniristica linea metropolitana. Il viaggio di HH è iniziato con la presentazione da parte del CEO di RTA del master plan del progetto mediante l'uso di un mockup table videomappato, è proseguito con la visione della Time Line Wall dove sono state fotografate le principali tappe dei lavori della nuova linea metropolitana, e con le 4 installazioni artistico-tecnologiche dedicate ai 4 elementi naturali a cui gli interni delle stazioni sono ispirati: acqua, terra, fuoco ed aria.

Il viaggio di HH è proseguito all’interno della Expo Room, dove è stata presentata la nuova stazione intitolata a Expo2020 ed il suo interior design grazie a contributi video di ultimissima generazione. Le immagini, trasmesse sui tre assi prospettici (pavimento e due pareti inclinate) hanno dato la sensazione che gli elementi in 3D fossero fluttuanti nell’aria, e che la stazione fosse materica grazie ad un movimento di camera che ha fatto letteralmente entrare gli ospiti dentro la stazione stessa. Il video in 7K ha permesso agli ospiti di apprezzare i dettagli futuristici della nuova Metro Expo 2020 e di provare la sensazione di essere al suo interno. L’intera produzione video in 3D è stata realizzata da D-wok, azienda di entertainment design del gruppo.

Prima di congedarsi, HH é stato chiamato a mettere la propria firma su una serigrafia in alluminio dell'interior della stazione, sollevata da un braccio robotico. Un potente raggio laser ha disegnato l'interior incidendo il metallo spettacolarizzando il momento protocollare, come nello stile di Prodea Group, e catalizzando l’attenzione dei media.

Dopo il grande successo dell'evento di inaugurazione del Dubai Water Canal nel novembre 2016, Rta, Roads and Transport Authority, ha continuato a dimostrare la sua fiducia in Prodea Group, a conferma della crescita internazionale del gruppo torinese capace di creare progetti unici, con tecnologia all'avanguardia esportando i canoni di bellezza del made in Italy in tutto il mondo.