Sanremo 2020, Fiorello: "Tiziano Ferro mi ha scatenato contro l'odio"

"Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa". Fiorello parla così con Selvaggia Lucarelli in un'intervista-sfogo dello showman pubblicata su Tpi. E aggiunge: ''Tiziano Ferro un po' di tempo fa ha detto in tv che le parole hanno un peso (a Che tempo che fa, a novembre), ed è vero. Dopo che ha lanciato sul palco l'hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50.000 ospiti e si fa tardi la sera. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C'è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web''. La Lucarelli chiede a Fiorello se non gli sembra che Tiziano Ferro quell'hashtag l'abbia detto con leggerezza, senza voler istigare nessuno. ''Vatti a leggere i commenti: 'Devi morire perché il nostro Tiziano deve cantare', 'Merda, è lui la star!''', risponde Fiorello. E alla replica della giornalista che le responsabilità sono individuali, lo showman siciliano ribatte: ''Ah, quindi Tiziano Ferro non è responsabile? Lui lancia un hashtag, lo immagina che i suoi fan lo seguiranno e mi insulteranno. Ha fatto una cosa grave. Ha lanciato una campagna d'odio nei miei confronti, questo devi dirlo, non puoi ignorarlo''. Poi aggiunge: ''Forse è sbagliato chiamare i giornalisti, io non la volevo questa polemica, non mi interessa, ma non posso passare per permaloso per questo, è una cosa troppo seria''. E osserva: ''Se non volevi allora dopo ti deve dispiacere, perché scateni violenza, abbiamo responsabilità nei confronti dei nostri figli, c'è gente debole, che si butta dalla finestra, io sono io, a me non me ne frega niente, però c'è chi non regge. Tiziano deve capire, deve crescere anche lui. Io sono stato male per gli insulti''. Alla fine della conversazione con la Lucarelli, Fiorello si rilassa e torna quello di sempre, con la voce allegra. ''Stasera ci sarai o no?''. ''Ci sono, ci sono, mi vesto da coniglio, sarò un cantante mascherato come avevo promesso!''. "Ha le sue ragioni, speriamo che Tiziano Ferro stasera si vesta da carota e facciano pace", conclude la Lucarelli.

"Caro Fiorello ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre - nel tuo programma - si prendeva in giro cantando con le parole di 'Me lo prendi papà' su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante #tizianostattezitto", aveva scritto Tiziano Ferro su Instagram nella giornata di giovedì. Il cantautore ha pubblicato il biglietto che ha lasciato nel camerino di Fiorello. "Oggi Fiorello non c'era e quindi gliel'ho lasciato in camerino. Ma domani spero di dirglielo anche a voce", aggiunge Ferro, che annota in un p.s: "Scusa la scrittura ma in corsivo faccio ancora più schifo".

SANREMO 2020: GIANCARLO LEONE, 'FIORELLO HA RAGIONE SU TUTTA LA LINEA'

"Fiorello ha ragione su tutta la linea".?Così sul suo profilo twitter il presidente dell'Associazione Produttori Audiovisivi, Giancarlo Leone, commenta la vicenda che ha visto Fiorello vittima degli haters dopo l'hashtag #fiorellostattezitto lanciato l'altra sera da Tiziano Ferro.

SANREMO 2020: FRANCESCA BARRA, 'FIORELLO CAPIRA' CHE NON SI PUO' SEMPRE LASCIAR PERDERE HATERS'

"Adoro Fiorello. E ricordo quando consigliò a me e a @ClaudSantamaria di non dare troppo peso alle offese degli haters quando minacciarono i miei figli e ci diffamarono. Ora capirà che fa male, anche molto meno, e che non si può sempre 'fregarsene' e lasciar perdere". Lo scrive su twitter la giornalista e conduttrice televisiva Francesca Barra.

SANREMO 2020: AMADEUS, 'TRA FIORELLO E TIZIANO CLIMA NON E' STATO SCALFITO

"Nessun problema fra Fiorello e Tiziano Ferro. La battuta infelice di Tiziano ha fatto sì che qualcuno potesse prendere questa frase come una cosa vera, ma Tiziano è stato intelligente ad intervenire subito. C'è un clima bellissimo che non è stato scalfito neanche per un attimo", aveva sottolineato Amadeus nel corso della conferenza stampa sanremese, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla 'querelle' Fiorello-Tiziano Ferro. "Vorrei difendere una cosa di questo festival, e cioè l'amicizia, il rispetto, il senso di famiglia che c'è", ha aggiunto il conduttore.