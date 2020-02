Coronavirus, Cina contesta restrizioni Usa: misura opposta a linee Oms

CORONAVIRUS - VIRUS CINA: PECHINO CONTESTA RESTRIZIONI USA, MISURA OPPOSTA A LINEE OMS

Il ministero degli Esteri di Pechino ha contestato la decisione dell'Amministrazione Usa di imporre limiti d'ingresso per i cittadini cinesi negli Stati Uniti dopo la diffusione del coronavirus. ''Mentre l'Oms (l'Organizzaizone mondiale della sanità, ndr) ha espressamente sconsigliato restrizioni di viaggio, gli Usa hanno deciso di agire nel mondo opposto. Si tratta di un cattivo esempio. Non è certo un gesto di buona volontà'', ha detto la portavoce del ministero Hua Chunying. Vnerdì gli Stati Uniti hanno dichiarato l'emergenza sanitaria pubblica in risposta all'epidemia di coronavirus. Le autorità Usa, inoltre, impediranno l'ingresso dei cittadini stranieri che abbiano viaggiato in Cina nei 14 giorni precedenti.

CORONAVIRUS - VIRUS CINA: PREMIER LI, 'UE AGEVOLI INVIO MATERIALE SANITARIO'

Il primo ministro cinese, Li Keqiang, ha chiesto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di agevolare Pechino nel suo urgente bisogno di materiale sanitario dai Paesi membri della Ue. Lo riferisce il governo cinese, riferendo di una telefonata tra il premier cinese e von der Leyen.

CORONAVIRUS - VIRUS CINA: APPLE CHIUDE TUTTI I SUOI NEGOZI NEL PAESE

La Apple ha annunciato la chiusura di tutti i suoi negozi in Cina, ''a causa dei recenti problemi di salute pubblica e per prevenzione''. E' quanto si legge sul sito cinese della compagnia. ''Siamo vicini alle persone al momento più colpite dal coronavirus e siamo con le persone che lavorano 24 ore su 24 per studiare il virus e i modi per contenerlo", si legge nella nota diffusa dalla Apple. "Per un eccesso di cautela, e sulla base degli ultimi consigli dei principali esperti della sanità, stiamo chiudendo tutti i nostri uffici, negozi e centri di contatto con il pubblico nella Cina continentale fino al 9 febbraio", ha aggiunto. Resterà in funzione il negozio online della Apple in Cina, precisa la nota. Affermando che l'azienza continuerà a monitorare la situazione, il comunicato conclude con l'intenzione di riaprire i negozi "il prima possibile".