Francia/ Sconfitta dell'estremista Mélenchon

Una notizia, importante e positiva, dalla Francia. L' Ex premier, Manuel Valls, 55 anni, sostenitore di Emmanuel Macron, dal primo turno delle presidenziali, resta all'Assemblea nazionale, come deputato de l'Essonne.



Il Consiglio costituzionale ha, infatti, respinto il ricorso, basato su presunte irregolarità di alcune schede, alle legislative del giugno scorso, presentato dalla candidata, battuta, del partito di Mélenchon.(estrema sinistra massimalista) contro l'elezione del parlamentare, ex PS.

Sconfitta, indirettamente, la violenta campagna, sui media e sui Social, contro Valls, che è a favore di una linea più coraggiosa e laica del governo di Parigi sulla delicata questione dei rapporti tra la Francia e il variegato mondo islamico.