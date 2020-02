Russiagate, niente impeachment a Trump. “Pelosi persona orribile”

USA, TRUMP: MOSTRA COPIA WASHINGTON POST CON IL TITOLO 'ASSOLTO'

Accolto dagli applausi al suo ingresso nella sala del Washington Hilton dove si tiene la National Prayer Breakfast, evento bipartisan al quale partecipano ogni anno centinaia di persone, tra cui invitati stranieri - per l'Italia Giorgia Meloni - il presidente Donald Trump ha mostrato ai presenti una copia del "Washington Post" con il titolo "Assolto". Trump ha poi fatto riferimento al processo di impeachment che si è concluso ieri al Senato.

USA, TRUMP: 'PERSONE DISONESTE CI HANNO FATTO ATTRAVERSARE PROVA TERRIBILE'

Donald Trump ha accusato "alcune persone molto disoneste e corrotte" di aver fatto attraversare a lui ed ai Repubblicani "una prova terribile". Così il presidente americano ha alluso alla questione dell'impeachment. Il leader della Casa Bianca ha poi detto di "non amare la gente che usa la sua fede come giustificazione per fare ciò che sa essere sbagliato. Nè - ha aggiunto - mi piace la gente che dice 'Pregoper te' quando sa che non è così".

USA, TRUMP: 'UNA DISGRAZIA QUANTO SUCCESSO, ABBIAMO DOVUTO LICENZIARE COMEY'

Il processo di impeachment "è stato il male assoluto, corrotto, opera di poliziotti corrotti e bugiardi", ha dichiarato il presidente americano Donald Trump il giorno dopo il voto del Senato che ha bloccato il procedimento avviato dai democratici per le pressioni esercitate dal Presidente sul governo ucraino per l'apertura di una inchiesta su Hunter Biden. "Se non avessi licenziato James Comey, che fra l'altro era un disastro, non sarei di fronte a voi oggi", ha aggiunto, citando il licenziamento del direttore dell'Fbi tre anni fa, uno dei temi del Russiagate, che Trump ora associa al Kievgate.

USA, TRUMP: 'PELOSI PERSONA ORRIBILE, VOLEVA IMPEACHMENT DA TEMPO'

Donald Trump di nuovo all'attacco di Nancy Pelosi. "E' una persona orribile, voleva l'impeachment da tempo, diceva che pregava per me, ma al contrario", ha detto il presidente degli Stati Uniti in una dichiarazione alla Casa Bianca, durante la quale ha anche definito "una persona malvagia e orribile" Adam Schiff, presidente della commissione Intelligence della Camera. Nel celebrare la sua assoluzione al processo d'impeachment, il presidente Donald Trump ha ricordato anche di essere uscito indenne dall'inchiesta sul Russiagate. "Prima era stato Russia, Russia, Russia... è stata tutto una str...", ha affermato.