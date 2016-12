Terrorismo, il Pentagono: al-Baghdadi è ancora vivo e a capo dell'Is

Il leader dell'Is Abu Bakr al Baghdadi sarebbe ancora vivo e guiderebbe ancora il gruppo terroristico, pur mantenendo un profilo basso. E' quanto affermato dal portavoce del Pentagono, Peter Cook, alla Cnn nei giorni scorsi, rilanciato oggi dall'Independent e altri media internazionali. Il leader Is sarebbe dunque vivo nonostante i ripetuti sforzi della coalizione a guida Usa di eliminarlo e le voci circolate a inizio dicembre che lo davano per morto in attacchi aerei della coalizione.

Notizie mai conferamte dall'Is. "Stiamo facendo ovviamente tutto il possibile per monitorare i suoi movimenti. Se ne avremo l'opportunità tenteremo in ogni modo di processarlo come merita", ha detto Cook. All'inizio di questo mese gli Stati Uniti hanno raddoppiato la taglia sulla testa di Baghdadi, salita da 20 a 25 milioni di dollari.

Sul leader dell'Is si sa molto poco, e l'unico filmato che lo ritrae risale al 2014 quando pronuncia un sermone a Mosul. Lo scorso novembre inoltre è stato pubblicato un messaggio audio, in cui invita i suoi seguaci a difendere la capitale irachena.

Intanto, secondo quanto riferisce l'emittente araba Al Jazeera che cita alcuni funzionari iracheni, due bombe, due esplosioni, hanno colpito l'affollato mercato di Bagdad. I morti sono almeno 28, decine i feriti. L'attacco è avvenuto nel quartiere di Al Sinak nella capitale irachena. La zona è quella del mercato all'ingrosso, frequentata da operai che carino e scaricano merce sui furgoni.

Al momento l'attacco non è stato rivendicato, ma in passato sono state diverse le azioni perpetrate dal sedicente Stato Islamico (Is) contro i civili in Iraq, soprattutto dopo l'offensiva lanciata da Baghdad il 17 ottobre per riprendere il controllo di Mosul. Da allora la capitale è in stato di massima allerta.