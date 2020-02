Usa. La rappresaglia di Trump ha fatto le prime ’vittime’

E la ‘ vendetta’ del Presidente Trump sui suoi ‘nemici’ durante l’impeachment sembra essere cominciata ancora prima del previsto.

Dopo aver detto di aver ‘passato un inferno in forma ingiusta a causa di corrotti e malvagi’ Trump pare essere passato dalle parole ai fatti.

Ad uno dei testimoni chiave del processo,infatti, il Tenente Colonnello Vindman, impiegato nel Consiglio di sicurezza della Casa Bianca, è stato tolto l’incarico.

Trump e il trasferimento di uno dei testimoni chiave al processo

Nel comunicato del suo avvocato non è del tutto chiaro se è stato destituito o soltanto trasferito ma ‘ma non c’è alcun dubbio -si legge nella nota- nella mente di ogni americano sul perché quest’uomo perde il suo impiego e perché ora questo paese tiene un soldato in meno al servizio della Casa Bianca’.

E lo stesso procedimento, secondo fonti del ‘The New York Times’, pare essere stato applicato anche al fratello gemello,Yevgeny Vindman, anche lui tenente colonnello.

Le stesse fonti sembrano confermare che la ‘rappresaglia’ è solo all’inizio. Sembra che stiano arrivando trasferimenti di altri ufficiali che hanno ignorato il controverso ordine presidenziale di non testimoniare.

Vindman, veterano della guerra in Irak, è stato uno dei pochi ufficiali della Casa Bianca a disobbedire agli ordini del Presidente che aveva chiesto a tutti di non testimoniare. Ordine a seguito del quale ha dovuto difendersi dall’accusa di ostruzione al Congresso.

La testimonianza di Vindman, prima privata e poi pubblica, era stata considerata molto importante dai democratici. Il militare infatti aveva confermato di aver ascoltato in diretta la telefonata tra il Presidente Trump e il suo omologo ucraino il 25 luglio passato. A suo giudizio la conversazione non gli era parsa appropriata.

Ai giornalisti che gli chiedevano notizie del trasferimento di Vindman Trump non ha usato mezze parole e ha detto lapidario’ Non sono affatto contento di lui. Pensate che debba esserlo? No non lo sono affatto’.

Punto. E la partita della rappresaglia sembra essere appena iniziata.