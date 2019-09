Girolomoni inaugura il nuovo impianto di molitura all'insegna dell'innovazione

E’ entrato in funzione a Isola del Piano (PU) il nuovo impianto di molitura della Cooperativa agricola Gino Girolomoni, direttamente collegato al pastificio. Si tratta di un investimento da oltre 3 milioni di euro, per una potenzialità produttiva di farina di 100 tonnellate al giorno e di 20mila tonnellate all’anno. Con questo nuovissimo molino trova pieno compimento il sogno del fondatore della Cooperativa, Gino Girolomoni. Ora, infatti, sarà possibile controllare la lavorazione del grano in ogni fase, dalla semina alla coltivazione, dalla raccolta allo stoccaggio, dalla pulitura alla macinazione, per ottenere una semola “cucita” su misura e garantire così un gusto unico alla pasta Girolomoni.

Il progetto è stato illustrato in anteprima all’edizione 2019 di Sana, il salone internazionale di Bologna completamente dedicato al biologico. L’impianto macina il grano preservando le proprietà organolettiche dell’intero chicco, dalla crusca al germe, senza che venga aggredito o surriscaldato. Per far questo è essenziale rispettare i tempi lenti della macinatura prima e dell’essicazione poi. “È un investimento importante che abbiamo meditato a lungo ma che abbiamo ritenuto necessario per realizzare il progetto del nostro fondatore e per caratterizzare la nostra filiera biologica di lavorazione e trasformazione del grano- spiega il presidente Giovanni Girolomoni- a testimonianza del nostro impegno per dotare la cooperativa degli strumenti più avanzati, in grado di agevolare la crescita nella direzione della qualità e di progettare al meglio il futuro. Il nuovo impianto di molitura ci renderà autosufficienti, consentendoci di controllare la lavorazione del grano dal seme al piatto”.

Sul fronte delle novità di prodotto, c’è invece da registrare l’arrivo dell’inedita referenza della Farina di ceci biologica, in formato da 400, macinata a pietra e prodotta con ceci coltivati in Italia, recuperando i più piccoli e quelli spezzati, perché non vadano perduti. Oltre ad essere un’ottima fonte di fibre e proteine, si presenta anche come una valida alleata in cucina per una dieta sana e variegata. Proprio in tale ottica, nel retro della confezione è stata inserita una ricetta, in linea con lo spirito di recupero della buona cucina tradizionale con cui nasce la farina di ceci Girolomoni.