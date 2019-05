30 maggio 2019- 18:00 Anpal: selezioni navigator dal 18 al 20 giugno alla Fiera di Roma

Roma, 30 mag. (Labitalia) - Le selezioni dei navigator si terranno dal 18 al 20 giugno presso la Fiera di Roma in via Portuense 1645- 1647 a Roma. E' quanto comunica l'Anpal Servizi. E sul sito https://selezionenavigator.anpalservizi.it/ sono disponibili gli elenchi dei candidati ammessi ai test di selezione per la figura di navigator. Gli elenchi sono consultabili selezionando la Regione e quindi per Provincia. Il candidato potrà trovare giorno e ora della convocazione attraverso il numero di protocollo in suo possesso e il nome proprio."Nel pieno rispetto delle procedure e delle norme andiamo avanti per rinforzare, insieme alle assunzioni da parte delle Regioni, i centri per l’impiego e implementare le politiche attive per il lavoro", spiega il presidente dell'Anpal, Domenico Parisi. "E’ un importante risultato -aggiunge- che segue l’accordo con le Regioni, nella consapevolezza che solo uno stretto rapporto tra istituzioni, dello Stato centrale e del territorio, potrà consentire di costruire un mercato del lavoro inclusivo e pronto alle sfide che ci attendono". Il navigator, ricorda la nota, "sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita da Anpal Servizi Spa ai centri per l'impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall’introduzione del reddito di cittadinanza, per il quale l’obiettivo è di assicurare assistenza tecnica ai cpi, valorizzando le politiche attive regionali, anche in una logica di case management da integrare e da implementare con le metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il reddito di cittadinanza".Le selezioni - in sessioni distinte - si svolgeranno quindi dal 18 al 20 giugno, presso la Fiera di Roma in via Portuense 1645- 1647, Roma. I candidati dovranno presentarsi ed entrare, nel giorno e nell’ora della propria convocazione, dall’ingresso Nord della Fiera e recarsi al Padiglione 9 per il check-in e le indicazioni per raggiungere presso il punto di identificazione indicato negli elenchi di ammissione. Le convocazioni inizieranno dalla lettera ‘C’. I candidati per essere ammessi a sostenere la prova dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo previsti, muniti di un valido documento di riconoscimento, preferibilmente lo stesso usato per la candidatura, pena l’esclusione dalla selezione pubblica e muniti della copia firmata della domanda di partecipazione all'avviso corredata del codice identificativo come stabilito all’art.5. dell'avviso di bando. Durante la prova non sarà permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto. I candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. Inoltre sarà vietato l’uso di telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico. Il candidato che non si atterrà a queste disposizioni sarà escluso dalla selezione. Non saranno ammessi alla prova i candidati che si presentino dopo l’inizio ufficiale della prova, pertanto non saranno accettate giustificazioni del ritardo. I candidati con disabilità che necessitino di ausili e/o strumenti compensativi connessi allo svolgimento della prova, al fine di valutare e individuare le soluzioni compensative più idonee rispetto alle esigenze segnalate, dovranno inviare una richiesta alla casella di posta elettronica selezionenavigator@anpalservizi.it entro 5 giorni solari dalla data di pubblicazione degli elenchi degli ammessi alla prova selettiva.Per assistenza e maggiori informazioni i candidati possono contattare l’help desk selezionenavigator@anpalservizi.it.