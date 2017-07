Da Fondazione Lineapiù Italia concorso per talenti della maglia

Roma, 13 lug. (Labitalia) - La Fondazione Lineapiù Italia bandisce il programma Talents Lineapiù, dedicato a sostenere i talenti della moda in maglia. Un’iniziativa a sostegno dei giovani talenti della moda del panorama nazionale e internazionale che si sono distinti per l’utilizzo dei filati e la qualità della maglieria. Il concorso - che seleziona e premia un talento per ogni stagione - è destinato a coloro che sono già operativi nel settore della moda: a giudicarli sarà un comitato scientifico composta da addetti ai lavori, selezionati tra figure di chiara fama nel mondo della moda, del retail, delle istituzioni, del giornalismo, della produzione, che due volte l’anno indicherà il vincitore del Lineapiù Award. Sono eleggibili per il premio non studenti ma stilisti che siano già operativi nel mercato, abbiano già un proprio marchio e una distribuzione. Il vincitore del premio potrà usufruire di una borsa triennale che gli garantisce per 6 stagioni la sponsorizzazione tecnica dei filati Lineapiù e Filclass per la creazione del proprio campionario. Le iscrizioni sul sito www.lineapiu.com apriranno il 15 luglio sino al 15 settembre 2017.