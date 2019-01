30 gennaio 2019- 12:47 Imprese: nasce la 'nuova' Amilon, pioniere della branded currency

Roma, 30 gen. (Labitalia) - Una nuova struttura, una crescita media annua del 100% e un’offerta più ricca: ecco come Amilon, prima azienda a introdurre in Europa le gift card digitali come premio per i programmi di incentive e reward, per i cataloghi fedeltà, per i concorsi e per il welfare aziendale, inizia questo nuovo anno. Gli obiettivi di abilitare una nuova offerta, confermare il tasso di crescita raggiunto e continuare l’espansione sul mercato internazionale hanno portato, infatti, a far confluire due aziende già affermate come Ecrm Italia, nata nell’anno 2000 e specializzata in Crm & Customer Loyalty, e Amilon (di cui si è mantenuto il nome), in un’unica realtà. L’azienda presenta quindi oggi, grazie anche alla nomina del nuovo Coo, Valerio Pacaccio, già direttore generale di Ecrm Italia, una struttura completamente rinnovata. Una realtà tutta italiana in forte espansione, a livello sia locale sia estero, che si pone l’ambizioso obiettivo di consolidare il tasso di crescita - una media annua di oltre il 100% negli ultimi 5 esercizi - nei prossimi 3-5 anni, arrivando ad indossare i panni di una vera e propria azienda globale."La nuova Amilon - sottolinea una nota dell'azienda - si arricchisce posizionandosi come pioniere internazionale nella creazione e gestione di Branded Currency, quali punti fedeltà, gift card e coupon. Il carattere visionario dell’azienda le consente infatti di guardare a un futuro in cui le Branded Currency convergeranno in un unico ecosistema e potranno essere utilizzate in modo intercambiabile, garantendo ai clienti maggior potere d'acquisto e alle aziende un nuovo concetto di fidelizzazione". Amilon possiede, inoltre, lo stack tecnologico e le competenze per raccogliere e monetizzare dati di prima e seconda parte creando un market place premium su un target unico sul mercato: i 'future buyers'. E proprio in questo contesto si inserisce la missione di Amilon, che si pone come obiettivo di supportare le aziende nella definizione e gestione di strategie di Branded Currency, affinché queste siano in grado di creare valore aggiunto e offrire ai propri clienti un'esperienza esclusiva attraverso ogni touch point. “Unire la grande esperienza che abbiamo maturato con Ecrm Italia nella gestione dei programmi fedeltà con la forza che abbiamo acquisito, come leader nel mercato delle gift card digitali, ci permette davvero di scrivere una pagina nuova sia in Italia che a livello internazionale”, ha dichiarato Andrea Verri, socio fondatore e Ceo di Amilon.“Far confluire tutte le nostre competenze di customer insight, engagement, loyalty e digital reward in un'unica realtà, più strutturata e completa, era diventata ormai un’opportunità irrinunciabile. In questo modo, siamo in grado di offrire al cliente un supporto a 360 gradi come non si era mai visto prima”, ha dichiarato Fabio Regazzoni, socio fondatore e Ceo di Amilon.