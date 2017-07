In Danimarca al via il congresso mondiale di Babbo Natale

21 luglio 2017- 14:03

Copenhagen, 21 lug. (Labitalia) - Anche quest’anno, 125 'Babbi' e 'Mamme' Natale si riuniranno a Copenaghen per il World Santa Claus Congress (Wscc), il più antico raduno di Santa Claus del mondo. Il singolare congresso, alla sua sessantesima edizione, si svolge nella cornice del parco di divertimenti 'Dyrehavsbakken', meglio conosciuto come 'Bakken', a nord di Copenhagen, dal 24 al 27 luglio.Nei tre giorni del congresso, i Babbi Natale si riuniscono riportando in vita lo spirito natalizio con parate, eventi, spettacoli e concerti. Anche se in pieno luglio, tutti i partecipanti bevono la tipica birra di Natale e si deliziano con pietanze natalizie, mentre iniziano a scremare le liste dei bambini buoni e di quelli cattivi. Un summit da non perdere con il tradizionale bagno finale nella spiaggia di 'Bellevue', con tanto di costume natalizio. Il World Santa Claus Congress è stato creato nel 1957 e nasce dall’idea dell’auto-proclamato professor Tribini, un leggendario animatore del parco di Bakken, convinto che si dovesse festeggiare il Natale più di una volta l’anno. Essendo dicembre un mese molto intenso, il professore ha pensato di dedicare luglio a una seconda celebrazione di Santa Claus.