Marche: nuova app per essere aggiornati su opportunità lavoro

22 giugno 2017- 11:40

Ancona, 22 giu. (Labitalia) - Una nuova app che permette di consultare le 'opportunità per il territorio' censite nell'omonima sezione del sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it. Ideata dal Servizio Informatico della Regione Marche su richiesta dell’assessore al Lavoro, alla formazione e all’Istruzione, Loretta Bravi, costituisce un modo semplice e immediato per essere sempre informati su: bandi di gara, bandi di finanziamento, opportunità di lavoro, intervento a sostegno dell’occupazione, corsi di formazione, apprendistato, dottorati di ricerca, avvisi e più in generale notizie rilevanti per il settore. “Il nostro obiettivo - spiega l’assessore Bravi - è favorire in ogni modo e forma possibile, utilizzando gli strumenti più all’avanguardia, l’incontro tra la domanda e l’offerta per quanto riguarda il mercato del lavoro, la formazione professionale, i tirocini. Questa nuova app è quindi dedicata a tutti i giovani e meno giovani che sono in cerca di occupazione e alle imprese marchigiane allo scopo di rendere sempre più facilmente accessibili le informazioni e le opportunità che li riguardano, sia in termini di posti di lavoro che di risorse a loro disposizione per progetti e iniziative a sostegno dell’occupazione e della formazione”.L’app permette, inoltre, di filtrare i contenuti solo per specifici temi di interesse rispetto a tutti quelli di azione regionale e di salvare nei 'preferiti' le notizie per poterle rivedere anche successivamente, quando non si è connessi a Internet. Al momento, l’app è disponibile per smartphone e tablet Android.