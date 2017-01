Marco Guarna nuovo partner responsabile Digital Magics Roma

16 gennaio 2017- 13:12

Roma, 16 gen. (Labitalia) - Digital Magics, business incubator quotato sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM), annuncia l’ingresso di Marco Guarna nel team. All’interno di Digital Magics Marco Guarna seguirà come partner tutte le attività di Digital Magics Roma, la quarta sede aperta dall’incubatore per affiancare, insieme a Talent Garden Poste Italiane, le startup innovative e le imprese per i programmi di Open Innovation del Lazio e del Centro Italia. Nato a Milano nel 1971, padre di due figli, Marco Guarna ha una laurea in Filosofia e ha conseguito diversi Master in Hr e management presso: Luiss Guido Carli a Roma; Insead, Business School in Francia e Imd, International Institute for Management Development in Svizzera. Marco Guarna vanta un’esperienza di oltre 20 anni in Technology Staffing e nel digitale. Inizia la sua carriera nel 1999 entrando in Adecco, dove ha ricoperto diversi ruoli nelle business unit del Gruppo fino a diventare Managing Director Svizzera di Ajilon e di Computer People Italia. Nel 2007 entra in Spring Technology, società londinese per il recruitment nel settore It, come responsabile per l’Italia. Nel 2009 rientra in Adecco dopo l’acquisizione di Spring da parte del Gruppo. Ha fatto parte del comitato direttivo di Adecco Italia ed è stato Managing Director di importanti aziende del Gruppo Adecco come Modis, specializzata nei professionisti dell’Information Communication Technology ed euro engineering, società di consulenza ingegneristica.“Il digitale e l’innovazione sono da sempre le mie grandi passioni - dichiara Marco Guarna, partner di Digital Magics Roma - e fin da subito ho messo a disposizione le mie competenze per formare i giovani. L’anno scorso ho iniziato a lavorare a stretto contatto con Layla Pavone e con i partner di Digital Magics per un programma di ‘Open Innovation’ per euro engineering, approfondendo il mondo delle startup. Entrare a far parte della squadra di Digital Magics per me significa affrontare una sfida avvincente e che mi entusiasma”.“Ringraziamo Nicola Mattina - afferma Gabriele Ronchini, fondatore e amministratore delegato di Digital Magics per il portfolio development - per il lavoro svolto finora: il suo contributo è stato molto importante per avviare le attività del nostro incubatore a Roma. Diamo il benvenuto a Marco Guarna nel nostro team: la sua esperienza e il suo percorso professionale, in Italia e in Europa, rendono Marco una figura molto qualificata per lo sviluppo delle startup e dei programmi di ‘Open Innovation’ con le imprese nel Centro Italia”.