Siglata alleanza strategica tra Cibus e Macfrut

13 luglio 2017- 12:44

Roma, 13 lug. (Labitalia) - Alleanza strategica tra Cibus e Macfrut nel 2018. Nell’anno del Cibo italiano, proclamato dal governo in giugno, le fiere alimentari si impegnano a fare sistema e Macfrut, che si terà a Rimini dal 9 all’11 maggio 2018, e Cibus (Parma dal 7 al 10 maggio 2018) hanno siglato un accordo per favorire le visite congiunte degli operatori e l’incoming di buyer esteri alle due fiere. Le due fiere "hanno in comune una vocazione per l’innovazione di prodotto e per l’internazionalizzazione. Prodotti a base vegetale e ortofrutta, prodotti di quarta gamma evoluti in ricettazione e contenuti, nuove soluzioni di consumo, prodotti ad elevato contenuto di servizio e orientamento health-conscious sono alcuni dei settori di interesse complementare", segnalano i due player. Comuni, inoltre,sono diversi mercati di riferimento: oltre l’Europa, il Medio Oriente, la Russia, l’Asia, il Sud Corea, e altro. "Siamo consapevoli del grande potenziale dell'ortofrutta nel sistema agroalimentare italiano, di cui rappresenta la seconda voce dell'export" commenta Renzo Piraccini, Presidente di Cesena Fiera-Macfrut . "Questa sinergia -osserva- aumenta le opportunità per interfacciarsi con i buyer internazionali". Per Luigi Scordamaglia, Presidente di Federalimentare, con questo accordo "continua la strategia di Cibus di cercare alleanze tra i campioni fieristici del made in italy". "Dopo le sinergie attivate negli anni scorsi con altre fiere, arriva l’intesa con Macfrut, un’azione di sistema tra due fiere specializzate e ben conosciute a livello internazionale con l’obiettivo di conquistare nuovi mercati esteri", afferma Scordamaglia. "Non c'è neoprotezionismo che tenga, con iniziative fieristiche e di incoming altamente professionali e sempre più riconosciute a livello mondiale il nostro export agroalimentare -assicura- crescerà ancora di più dei livelli record attuali"."Questa notizia non può che essere accolta con grande soddisfazione" interviene Michele Scannavini, Presidente dell’Ice-Agenzia. Questo accordo, evidenzia, "non fa che rafforzare la politica di valorizzazione del sistema fieristico italiano, promossa da alcuni anni dall’Ice-Agenzia su impulso del Mise". L’aggregazione dell’offerta fieristica in Italia, spiega Scannavini, "sostiene in modo sempre più efficace l’immagine della produzione italiana nel mondo, nel contesto del quale il comparto dell’ortofrutta fresco e trasformato rappresenta la prima voce dell’export agroalimentare italiano con un valore di 8,3 miliardi di euro di fatturato estero nel 2016". L’accordo siglato tra Cibus e Macfrut, "manifestazione che con crescente successo ospitiamo da qualche anno a Rimini, rappresenta un modo di cooperare tra grandi eventi fieristici positivo e innovativo" aggiunge Lorenzo Cagnoni, Presidente di Italian Exhibition Group. "Agli organizzatori va il mio plauso, convinto come sono -conclude- che battendo questa strada si ottimizzi la qualità dell’offerta e si possano raggiungere obiettivi di business importanti, soprattutto sullo strategico scenario internazionale".