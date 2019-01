Mara Carfagna ci ripensa? Sul CorSera sembra accettare le nostre critiche

Mara Carfagna ieri ha risposto ad un nostro articolo dal titolo, volontariamente provocatorio, sul “fascino del nemico”.

Qui il mio articolo e la risposta dell’Onorevole:

http://www.affaritaliani.it/politica/mara-carfagna-la-fascinazione-del-nemico-584840.html

http://www.affaritaliani.it/politica/mara-carfagna-scrive-ad-affari-caro-direttore-comunisti-siete-voi-584897.html

La tesi espressa, come si può leggere, era che non solo la Carfagna, ma molti personaggi politici famosi sono stati in un certo senso attratti per i sistemi valoriali degli avversari.

D’altro canto, la vicepresidente della Camera, ha difeso il suo modo di agire -la polemica riguardava una sua eccessiva “bacchettatura di Matteo Salvini” dal suo alto ruolo istituzionale- affibbiandoci l’epiteto di “comunisti” (per di più sovietici) perché sarebbe illiberale censurare i suoi richiami a Salvini.

Ma lei, Onorevole Carfagna, dimentica una cosa: il suo doppio ruolo sia istituzionale che politico e noi ci riferivamo al suo ruolo politico che inevitabilmente viene comunque esercitato nei confronti di un suo alleato (nei contesti locali).

E quindi con una certa soddisfazione che oggi abbiamo letto una intervista all’Onorevole Carfagna del Corriere della Sera in cui sembra rivedere le sue posizioni, pur mantenendo alcune critiche di fondo. La Carfagna continua l’attacco al ministro Salvini sul tema dell’immigrazione “Troppo facile fare la faccia feroce e con 47 persone lasciate in mare per 22 giorni e non contrastare con la dovuta energia, i potenti che gestiscono la tratta dei migranti, il racket dei clandestini, il caporalato”. Si può essere d’accordo o no nel merito, ma non sembra sentir parlare Maurizio Martina o Nicola Zingaretti, due che di comunismo se ne intendevano bene?

Poi però la forzista, temendo forse qualche altra accusa da noi di “connivenza col nemico” si ravvede abbastanza prontamente e afferma, sempre nell’intervista, che lei “non sarebbe salita a bordo”, in relazione alla visita effettuata da parlamentari italiani sulla Sea Watch, specificatamente la sua collega di partito, Stefania Prestigiacomo, specificando: “penso che mischiare la nostra posizione con quella dell’accoglienza indiscriminata della sinistra genera confusione tra gli elettori di FI”. Appunto.

E qui siamo al “ripensamento critico” che se usassimo le categorie non laiche del cattolicesimo definiremmo “pentimento”. Questa era infatti proprio la nostra tesi e cioè la confusione che si sta instaurando negli elettori di Forza Italia.

Forse Silvio Berlusconi è intervenuto nella diatriba con più pratici consigli, visto che a breve ci saranno le elezioni europee e Forza Italia, dicono i sondaggi, è in difficoltà? Non è dato di saperlo, ma sarebbe plausibile.

Diamo però atto a Forza Italia e specificatamente all’Onorevole Carfagna, che la ricerca dell’equilibrio tra le (importanti) alleanze regionali con la Lega e l’inimicizia nazionale è cosa molto difficile da perseguire.

Per finire le critiche fanno accettate come gli elogi e quindi la salutiamo con altrettanta simpatia.