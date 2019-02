A COSMO | PERFUMERY & COSMETICS il futuro dell'industria cosmetica

COSMO | PERFUMERY & COSMETICS è un telescopio che guarda al futuro della profumeria: nuove tendenze, brand emergenti, soluzioni innovative per il consumatore del prossimo decennio.



Da giovedì 14 a domenica 17 Marzo, i padiglioni 16, 22, 26, e 19 ospiteranno le aziende di Profumeria e Cosmesi, il padiglione 21 mostrerà il meglio dell’universo green, e nella hall 14 troverà spazio Cosmoprime, l’area ad ingresso selezionato dedicata alla cosmesi di alta gamma.



COSMOPRIME



Cosmoprime 2019 trova spazio in un nuovo padiglione, il 14, che offrirà ai retailer italiani e internazionali nuovi spunti e contenuti per la crescita del settore. E’ qui che nascono i best-seller del futuro e i brand più apprezzati dal consumatore.



Cosmoprime registra una crescita di brand rappresentati: un melting pot di suggestioni, tradizioni e nuovi progetti. Il filo conduttore delle iniziative di Cosmoprime sarà la sostenibilità ambientale, tema chiave per lo sviluppo dei nuovi brand e dei nuovi prodotti.



Green Prime raccoglierà gli espositori con un prodotto a basso impatto ambientale, con ingredienti di origine naturale. Una nuova area, Zoom On Emerging Prime, sarà riservata a 15 giovani aziende che per la prima volta si affacciano al business internazionale di Cosmoprof.



L'Extraordinary Gallery, giunta alla sua 8a edizione, si riconferma l’appuntamento irrinunciabile per le aziende indie e le start-up, selezionate per la loro unicità. Per il 2019 l’area accoglierà 71 aziende – in aumento del 4% rispetto al 2018. Al suo interno, un’area dedicata al green & organic beauty, l'Extraordinary Green Gallery.

Cosmoprime è l’osservatorio privilegiato per conoscere le macro-tendenze dell’universo beauty. Le aziende presenti portano nuova linfa al settore, grazie ad un uso innovativo di ingredienti e tecnologia. Solo qui i trend scouter internazionali potranno trovare le nuove formulazioni a base di fitoplancton marino e quelle a base di ingredienti segreti, tramandate secolo dopo secolo dalle più antiche dinastie giapponesi, i mix di semi e fiori tipici dell’America Latina e le linee a base di acqua vulcanica delle isole greche, fino ad arrivare allo skincare che utilizza gli effetti benefici del veleno di scorpione. Senza dimenticare le materie prime utilizzate dall’industria del food, come l’aceto o il vino. Cresce anche l’impiego de cannabidiolo, principio attivo della cannabis, per molte linee di skincare e personal care. I principi attivi della cannabis hanno infatti un effetto rilassante e idratante per pelle e capelli, e ne migliorano l’aspetto e la luminosità.



Cosmoprime è una fucina di tendenze. Sta crescendo l’impatto sull’industria cosmetica del nuovo concetto di “Holistic Beauty”: l’efficacia di un prodotto è legato all’esperienza di benessere che l’uso del prodotto stesso può regalare al cliente. Questo trend trae origine dalle filosofie e dalle tradizioni orientali, per le quali ogni ingrediente e ogni pratica ha un effetto benefico sull’organismo. E’ una risposta dell’industria cosmetica alla necessità di benessere psico-fisico del consumatore moderno a fronte di uno stile di vita altamente stressante.



Altro tema chiave per lo sviluppo del settore, la “Customization”, la personalizzazione delle nuove collezioni, non solo per il comparto delle fragranze e per lo skincare, ma anche per il segmento make-up: proposte specifiche con ingredienti e formulazioni ad hoc che rispondono a problematiche della pelle, ad esigenze religiose o alle specificità di pelle a seconda dell’origine etnica del cliente. Le nuove generazioni non accettano più di essere parte di una massa indistinta: vogliono essere riconosciuti come protagonisti, e vogliono poter decidere ingredienti, proprietà e layout del proprio prodotto beauty.



Continua il successo delle “New Technologies”: i device più performanti, con le ultime tecnologie messe a punto dai ricercatori internazionali per offrire alle clienti un trattamento professionale anche nel comfort della propria abitazione. Si tratta di strumenti prevalentemente pensati per la cura della pelle, con effetti anti-aging, idratanti e nutrienti.



Le nuove tecnologie sono protagoniste anche all’interno dello stesso punto vendita, grazie

all’impiego di realtà aumentata e virtuale, intelligenza artificiale, IoT e robotica per nuove soluzioni digitali che arricchiscono di stimoli ed emozioni positive la shopping experience del consumatore.

INTERNATIONAL BUYER LOUNGE

Cosmoprime ospiterà al suo interno l’International Buyer Lounge, l’area riservata ai top buyer che parteciperanno all’International Buyer Program. Grazie alle attività di scouting del network internazionale di Cosmoprof, saranno presenti in manifestazione buyer, importatori, distributori e i rappresentanti dei più importanti retail store a livello mondiale, che potranno incontrare gli espositori di Cosmoprof Worldwide Bologna 2019 in un ambiente appartato e a loro uso esclusivo



All’interno della lounge, i buyer accreditati potranno accedere ai servizi della RelaxZone, beauty studios con prodotti e servizi offerti da selezionate aziende di Cosmoprof per un trattamento di bellezza gratuito. Un’area per conoscere e poter testare direttamente un prodotto, cogliendone le caratteristiche e le proprietà in prima persona.



PROFUMERIA E COSMESI



A COSMO | Perfumery & Cosmetics trovano spazio le aziende, ai buyer e ai distributori per la profumeria e la cosmesi dedicata alla grande distribuzione: dalle proposte green del padiglione 21 per il mass market alle aziende di profumeria internazionali nei padiglioni 22 e 26. Nuovi brand provenienti da tutto il mondo troveranno spazio nel padiglione 26, portando nuova linfa vitale per il settore. I distributori, i wholesaler e gli agenti di vendita che operano nella gdo potranno apprezzare l’elevato standard di qualità raggiunto dai produttori per il mass market, grazie agli stimoli ricevuti dai nuovi mercati emergenti.



Per maggiori informazioni, www.cosmoprof.com