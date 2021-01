Corso Online di Comunicazione di Tiziana Rocca, una chiave per il futuro della comunicazione

UNA CHIAVE PER IL TUO FUTURO NELLA COMUNICAZIONE

Volete imparare a rilanciare le iniziative annientate dalla crisi? Siete mai stati sul campo durante un grande evento? Sognate la possibilità di imparare direttamente da chi si occupa di comunicazione ed eventi a livello internazionale? Ma soprattutto, avete la capacità di immaginare il vostro futuro senza sognare ad occhi aperti?

L'emergenza COVID-19 ha imposto al mondo degli eventi e della comunicazione molti cambiamenti richiedendo un adeguamento tempestivo e la necessità di anticipare il futuro, il corso propone nuove strategie e differenti punti di vista per fronteggiare le condizioni attuali. Concept innovativi quali la sostenibilità, il marketing etico fanno da apripista per le strategie di comunicazione sociali o green che i grandi marchi costruiscono a vantaggio del loro stesso brand con la realizzazione di eventi a tema. L'analisi di nuove sensibilità sociali e delle percezioni collettive dei mutamenti in essere come skills richieste ai manager di nuova generazione. L'importanza della creazione dello storytelling come chiave per costruire una narrazione efficace di qualsiasi tipo di evento.

Tenuto da Tiziana Rocca

Decorrenza: dal 15 febbraio 2021

Durata: 3/4 settimane

Il corso si terrà online e prevederà due incontri pomeridiani a settimana di 2 ore circa (i 20 minuti finali saranno dedicati ai case history e alle domande degli studenti).



A fine corso un incontro sarà dedicato alla consegna online degli attestati.

I corsisti che nella frequenza avranno dimostrato un rendimento costante e profittevole parteciperanno in modo operativo ad uno dei Festival cinematografici organizzati dalla Tiziana Rocca Production.

ARGOMENTI CORSO

La nuova Era

Come far ripartire la comunicazione post coronavirus

Come ideare e organizzare eventi ex novo per reiventarsi

Come sono cambiati gli eventi, come utilizzare il digitale

Eventi e meeting on line, sono davvero efficaci?

Eventi ibridi: dal vivo ma connessi attraverso lo streaming

Come rilanciare le iniziative annientate dalla crisi

Filming Italy Sardegna, il primo festival cinematografico post coronavirius

L'importanza del principio della sostenibilità negli eventi. Il brand innovativo punta sull'ambiente

Soft skills: (intelligenza emotiva, abilità di visione, e capacità di comunicazione) le competenze relazionali per i manager di nuova generazione

La fase creativa

• L'idea

• Come organizzare il budget

• Da public relation a event production

• Il mio soul business: pensiero e azione

L'organizzazione

• Gli inviti digitali

• Il buffet –menù

• Tavola & tavoli

• Vai con la musica (impianti illuminazione/audio/video)

• La conduzione della serata eventi in diretta streaming

• L’atmosfera

• I gadgets

• Le occasioni speciali

• Il preventivo per il budget

• I grandi eventi: Festival, spettacoli, inaugurazioni

Le persone e le professionalità con cui ci si relaziona

• Le star e gli ospiti di riguardo

• I media a 360° e gli sponsor

• I collaboratori di fiducia

• Il segreto del successo come costruire una comunicazione vincente

• Ufficio stampa e digital PR, l’importanaza dei social e degli influencer

• Le 100 regole d'oro



Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

I corsisti che si saranno distinti nella frequenza avranno la possibilità di effettuare uno stage presso gli uffici della Tiziana Rocca Production.

Per maggiori informazioni

tizianaroccaeventi@gmail.com

06 39746600

https://www.tizianarocca.it/it/corso