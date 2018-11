Autogrill, Rossotto direttore generale corporate

Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM) rende noto che nell’organigramma della Capogruppo viene creata la nuova figura di Direttore Generale Corporate, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Autogrill S.p.A. Gianmario Tondato Da Ruos, alla quale faranno capo l’amministrazione, la finanza, il controllo e i business services di Gruppo. Lunedì 12 novembre l’Amministratore Delegato proporrà all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società la nomina di Camillo Rossotto quale Direttore Generale Corporate di Autogrill S.p.A. e la sua designazione quale Amministratore Unico di Autogrill Advanced Business Service S.p.A., società specializzata nei servizi di supporto al business del Gruppo. Il manager vanta una lunga e significativa esperienza sia a livello internazionale sia nel food & beverage. Classe 1962, torinese con una laurea in Scienze Politiche all’Università di Torino e MBA alla New York University, Stern School of Business, Rossotto ha lavorato in Barilla come Direttore Finanziario, nel gruppo FCA come Direttore Finanziario di Fiat Auto e poi CFO di CNH Global NV con base a Chicago, e quindi in Rai come CFO, dove ha gestito il processo di quotazione di Rai Way, società di cui è stato Presidente. Dal gennaio 2016 Rossotto ha ricoperto il ruolo di CFO di Lavazza. L’ingresso di Rossotto rappresenterà un ulteriore tassello del percorso di rafforzamento manageriale del Gruppo.