Best Brands 2019, a chi va l'Oscar delle marche che piacciono agli italiani

Best Brands ha emesso il suo verdetto. Quattro classifiche, frutto di una valutazione che integra i risultati economici del marchio con la sua capacità di parlare al “cuore” dei consumatori misurata da un’indagine che in Italia coinvolge 6.500 consumatori. Quattro indagini che fotografano la realtà delle marche nel nostro Paese e ci parlano della loro evoluzione. Un premio al coraggio soprattutto in tempi difficili come l’attuale. Ed essere tra i 40 brands compresi nelle quattro top ten significa essere già in assoluto dei campioni.

Entrando nel merito delle classifiche Best Corporate Brand vede “Stabilità e interessanti nuove entrate” come commenta Federico Silvestri, direttore generale di 24Ore System. A vincere però è un nome abituato a dominare questa categoria: Ferrero. Il primo posto di Ferrari, conquistato dal cavallino rampante nel 2018, è durato solo un anno ed ora il brand nato ad Alba riprende la testa di una classifica che aveva già dominato dal 2015 al 2017. “Un riconoscimento che ci inorgoglisce -commenta Alessandro d'Este, presidente e aministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia. “Ringrazio a nome di tutto il Gruppo Ferrero gli organizzatori dell’award e i consumatori che ci hanno premiato. Proprio i consumatori, confermandoci la loro fiducia, ci confortano sul fatto che la nostra storica strategia volta al loro totale soddisfacimento continua ad essere vincente e che il successo passa attraverso la centralità della qualità dei nostri prodotti, frutto dell’impulso creativo e dello spirito di innovazione che da sempre ci contraddistinguono. In questi giorni ce lo stanno confermando anche nei punti vendita di tutta Italia con l’entusiasmo con il quale hanno accolto i nostri nuovi Nutella Biscuits, appagando l’aspirazione principale di Ferrero che è quella di dar loro gioia.”

Parlando di conferme nella classifica Best Product Brand ne arriva un'altra: Coca-Cola, prima nel 2016, seconda nel 2017 e nel 2018 e ora ritornata in testa. Un risultato che Giuliana Mantovano, direttore Marketing Coca-Cola Italia, commenta così: “Best Brands conferma che in oltre 130 anni di storia Coca-Cola è entrata nel cuore dei consumatori. Il segreto va ricercato nella storia del brand, che da sempre è in forte empatia con il pubblico creando una relazione emotiva e facendosi portavoce di valori come l’inclusione, la positività e la condivisione”.

In questa classifica si nota inoltre un cambiamento interessante: la grande preminenza di brand food degli scorsi anni sta cedendo il posto al settore automotive che rappresenta oggi il 50% della classifica.

Novità interessanti vengono dal Best Growth Brand, la classifica dedicata alle marche che crescono di più negli ultimi dodici mesi. Giovanni Uboldi, Direttore Commerciale e Marketing di IGPDecaux, osserva che il cuore di questa classifica è sicuramente il food & Beverage”. Inoltre essere per due anni in questa categoria non è facile, ma c’è un marchio che ci è riuscito. A vincere però è JBL, marchio leader nei diffusori acustici, che irrompe all’improvviso superando marche note di retail, food e abbigliamento.

Come è stato possibile lo spiega Alberto Petroni, Marketing manager JBL Italia: “Il riconoscimento arriva a coronamento del nostro impegno in questi anni a rendere l’esperienza sonora JBL davvero epica come la si descrive. JBL è un marchio con oltre 70 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di sistemi audio di altissima qualità e, proprio quest’anno, abbiamo raggiunto l’importante obiettivo dei 100 milioni di speaker portatili venduti in tutto il mondo. E come sempre in questi casi, sono le persone, il capitale umano, a fare la differenza, sia a livello globale, con i migliori esperti audio e designer che progettano, creano e testano i prodotti JBL, sia a livello locale, con un team affiatato composto da appassionati del settore che mirano alla massima soddisfazione del cliente in termini di esperienza di ascolto. Essere customer centric per noi vuol dire arrivare a comprendere il modo in cui le persone amano ascoltare la loro musica, così da offrire a ciascuno il prodotto che più si adatta alle sue esigenze e al suo stile di vita. Siamo riusciti a creare un vero e proprio feeling con i nostri clienti: parliamo la loro lingua, soddisfiamo le loro aspettative e regaliamo loro emozioni”. Infine l’attesa classifica dei Best Digital Life Brand, vale a dire le marche che più contribuiscono a migliorare ogni giorno la nostra vita nell’era digital o, come ricorda Salvatore Sagone fondatore e presidente di ADC Group “i marchi che ormai racchiudono la nostra vita”. A vincere è Amazon. Un risultato difficile da smentire visto l’importanza che questo portale riveste nella vita quotidiana. Una vittoria tuttavia nient’altro che scontata visto che la top ten vede i brand più famosi del mondo digitale. Giorgio Busnelli, direttore Categoria Media Amazon.it e Amazon.es spiega come è stato possibile “Siamo onorati da questo riconoscimento da parte dei clienti. I punti analizzati dall’indagine sono estremamente rilevanti e il risultato ci spinge a continuare nella direzione tracciata. Oggi è difficile trovare un brand che non dica di mettere al centro il cliente. Noi ne siamo “ossessionati”. Questo significa implementare e migliorare continuamente i tre cardini della customer experience: ampia selezione, prezzi bassi e spedizioni veloci oltre che puntare con decisione sull’innovazione dalle più piccole e quasi invisibili alle più grandi anche accettando il rischio di qualche fallimento lungo la strada. I clienti si aspettano questo da noi”.