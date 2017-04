Bialetti, Moka Express diventa Limited Edition

Bialetti presenta un’intrigante idea di “ritorno al futuro” con Moka Express Limited Edition, che ripropone la finitura in alluminio effetto specchiato, manico e pomolo come la Moka Express in produzione dal 1955 agli anni ’90.

Limited Edition da collezione per la Moka Express, icona di design italiano

Prodotta in soli 1.955 pezzi numerati per ogni formato, la Moka Express Limited Edition è testimone diretta di oltre quarant’anni della nostra storia recente. Le superfici lucidate a specchio ci riconsegnano il calore delle tradizioni familiari, il fascino del boom economico e il ricordo di un’epoca d’oro per la creatività dell’industrial design italiano. La Moka Express, vera icona del design italiano ospitata anche dal prestigioso MOMA di New York tra le sue collezioni permanenti, è da sempre un oggetto unico che ora ritorna in esclusiva per i più raffinati cultori.



La contemporaneità di un design che nasce nel lontano 1933



Ciò che più colpisce l’attenzione della Moka Express Bialetti è l’ennesima riprova della contemporaneità del suo design, capace di infinite reinterpretazioni e varianti di finitura senza perdere i valori di perfezione, equilibrio e unicità fissati da Alfonso Bialetti nel lontano 1933. Nel corso degli anni, infatti, Moka Express non ha mai rinunciato alla forma ottagonale, alla valvola brevettata sinonimo di sicurezza e affidabilità, ai suoi materiali di alta qualità.



Disponibile nei formati da 1, 3 e 6 tazze e racchiusa in una raffinata confezione speciale, la Moka Express Limited Edition Bialetti è disponibile nei migliori negozi di casalinghi e in alcuni selezionati Bialetti Store presenti nelle principali città italiane.