Casta Diva Group, Francesco Merone nuovo chief financial officer

Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, comunica di aver nominato il dott. Francesco Merone nuovo Chief Financial Officer e Investor Relator della Società, con effetto a far data dal 1 giugno 2017.

Francesco Merone, 45 anni, una laurea in Economia all’Università di Napoli e un MBA presso l’università di Westmister (UK), vanta un’esperienza ventennale nell’ambito dell’amministrazione, finanza e controllo di primarie società industriali: ha iniziato la sua carriera presso la Caterpillar Financial SU, per poi operare come CFO in Dasit Group, Polti e Consonni International Contract, oltre ad una breve esperienza nella consulenza in Price Waterhouse Coopers. Dal febbraio 2016 all’aprile 2017 ha svolto il ruolo di Chief Financial Officerin Clabo S.p.A., società quotata su AIM Italia. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società ed al pubblico Francesco Merone non risulta detenere strumenti finanziari dell’Emittente. Il Curriculum Vitae sarà reso disponibile sul sito internet della Societàwww.castadivagroup.com.

Il dott. Merone sostituisce il dott. Paolo Perrotta, che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivazioni personali e che affiancherà il nuovo CFO e Investor Relator fino al 30 giugno 2017. La Società ringrazia il dott. Perrotta per il contributo fornito fino ad oggi, augurandogli le migliori soddisfazioni per il suo futuro professionale.